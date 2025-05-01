Для украинских дорог: Honda CR-V получила новую внедорожную версию (фото, видео)

Honda CR-V впервые получила вариант повышенной проходимости TrailSport. Внедорожный кроссовер будет доступен исключительно в гибридном исполнении.

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Подробности Honda CR-V TrailSport раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Кроссовер не настолько сильно изменился, как старшая модель Honda Passport TrailSport. От стандартной версии его отличают более агрессивные бамперы и новый черный спойлер. Такого же цвета теперь дверные ручки и зеркала. Кроме того, кроссовер Honda CR-V получил черные 18-дюймовые диски с внедорожными шинами Continental CrossContact ATR размером 235/60R18. Можно заказать и особые цвета кузова.

Honda CR-V TrailSport предлагают исключительно в гибридном исполнении Фото: Honda

Салон Honda CR-V TrailSport отличается иной отделкой с ярко-оранжевыми акцентами, а на полу появились резиновые коврики. К тому же, на кузове и интерьере можно заметить логотипы TrailSport.

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Комплектация TrailSport включает люк, электропривод двери багажника, подогрев сидений и руля. Кроме того, во всех версиях Honda CR-V 2025 теперь установлен 9-дюймовый тачскрин.

В салоне изменили отделку Фото: Honda

Кроссовер Honda CR-V TrailSport доступен исключительно в гибридном исполнении e:HEV мощностью 204 л.с. и только с полным приводом.

Между прочим, недавно презентовали оригинальный автодом Honda CR-V.

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