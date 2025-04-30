BMW X6 на мінімалках: Volkswagen виводить на ринок недорогий заряджений кросовер (фото)
Недорогий купе-кросовер Volkswagen Nivus отримав спортивну версію GTS. Автомобіль став яскравішим та потужнішим.
Про доступний заряджений кросовер розповіли на офіційному сайті Volkswagen.
Новий Volkswagen Nivus GTS презентували в Бразилії і там він коштуватиме від 174 990 реалів ($31 000). Варто відзначити, що модель представлена і в низці європейських країн під назвою VW Taigo. Купе-кросовер є бюджетною альтернативою BMW X6 чи Porsche Cayenne Coupe.
Кросовер Volkswagen Nivus GTS отримав потужнішу 1,4-літрову турбочетвірку на 150 к. с. від спорідненого хетчбека VW Polo GTS. Із 6-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 8,4 с.Важливо
Відрізнити новий Volkswagen Nivus GTS можна за особливою решіткою радіатора, чорними дзеркалами, червоними акцентрами на кузові та особливими колісними дисками діаметром 17 або 18 люймів.
Червоний декор з’явився і в салоні Volkswagen Nivus GTS. Також встановлено спортивні крісла, а комплектація розширена і включає клімат-контроль, 10,1-дюймовий тачскрін, камеру, бездротову зарядку для смартфонів. Крім того, передбачені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.
Між іншим, нещодавно в Бразилії презентували найдешевший кросовер Volkswagen.
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