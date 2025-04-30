BMW X6 на мінімалках: Volkswagen виводить на ринок недорогий заряджений кросовер (фото)

Недорогий купе-кросовер Volkswagen Nivus отримав спортивну версію GTS. Автомобіль став яскравішим та потужнішим.

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Новий Volkswagen Nivus GTS презентували в Бразилії і там він коштуватиме від 174 990 реалів ($31 000). Варто відзначити, що модель представлена і в низці європейських країн під назвою VW Taigo. Купе-кросовер є бюджетною альтернативою BMW X6 чи Porsche Cayenne Coupe.

Купе-кросовер розганяється до сотні за 8,4 с Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Nivus GTS отримав потужнішу 1,4-літрову турбочетвірку на 150 к. с. від спорідненого хетчбека VW Polo GTS. Із 6-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 8,4 с.

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Відрізнити новий Volkswagen Nivus GTS можна за особливою решіткою радіатора, чорними дзеркалами, червоними акцентрами на кузові та особливими колісними дисками діаметром 17 або 18 люймів.

У салоні встановили спортивні крісла та додали червоного декору Фото: Volkswagen

Червоний декор з’явився і в салоні Volkswagen Nivus GTS. Також встановлено спортивні крісла, а комплектація розширена і включає клімат-контроль, 10,1-дюймовий тачскрін, камеру, бездротову зарядку для смартфонів. Крім того, передбачені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

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