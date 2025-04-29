Довший за Bentley Bentayga: дебютував найбільший кросовер Volkswagen (фото)

Презентовано новий Volkswagen Talagon 2025. Великий сімейний кросовер коштуватиме менш ніж 40 000 доларів.

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Кросовер Volkswagen Talagon випускають на китайському підприємстві FAW-VW. Оновлена модель 2025 року вирізняється інакшою передньою частиною – замінено фари, бампер, решітку радіатора. Це найбільший кросовер Volkswagen, адже він довший не лише за новий VW Atlas, але й навіть за Bentley Bentayga.

Довжина кросовера перевищує 5 метрів Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen Talagon 2025:

довжина – 5168 мм;

ширина – 2002 мм;

висота – 1792 мм;

колісна база – 2890 мм.

Салон Volkswagen Talagon зазнав суттєвіших змін. Автомобіль отримав нові кермо, передню панель та центральну консоль. Тепер спереду встановлено три дисплеї, один із яких призначений для пасажира.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Talagon пропонують у версіях на 6 та 7 місць, а об’єм його багажника зі складеним третім рядом становить 880 л.

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Базова комплектація Volkswagen Talagon включає безключовий доступ, електропривід дверей багажника, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки. Топовий варіант додає акустику Harman-Kardon з 12 динаміками, паркувальний автопілот, підігрів керма, вентиляцію і масаж сидінь.

Модель пропонують у версіях на 6 та 7 місць Фото: Volkswagen

Усі Volkswagen Talagon 2025 оснащені 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 272 к. с., 7-ступінчастим роботом DSG та повним приводом.

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