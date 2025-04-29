Длиннее Bentley Bentayga: дебютировал самый большой кроссовер Volkswagen (фото)
Презентован новый Volkswagen Talagon 2025. Большой семейный кроссовер будет стоить менее 40 000 долларов.
Подробности Volkswagen Talagon 2025 раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Кроссовер Volkswagen Talagon выпускают на китайском предприятии FAW-VW. Обновленная модель 2025 года отличается иной передней частью — заменены фары, бампер, решетка радиатора. Это самый большой кроссовер Volkswagen, ведь он длиннее не только нового VW Atlas, но и даже Bentley Bentayga.
Размеры Volkswagen Talagon 2025 года:
- длина — 5168 мм;
- ширина — 2002 мм;
- высота — 1792 мм;
- колесная база — 2890 мм.
Салон Volkswagen Talagon претерпел более существенные изменения. Автомобиль получил новые руль, переднюю панель и центральную консоль. Теперь спереди установлено три дисплея, один из которых предназначен для пассажира.
Новый Volkswagen Talagon предлагают в версиях на 6 и 7 мест, а объем его багажника со сложенным третьим рядом составляет 880 л.Важно
Базовая комплектация Volkswagen Talagon включает бесключевой доступ, электропривод двери багажника, раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. Топовый вариант добавляет акустику Harman-Kardon с 12 динамиками, парковочный автопилот, подогрев руля, вентиляцию и массаж сидений.
Все Volkswagen Talagon 2025 оснащены 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 272 л. с., 7-ступенчатым роботом DSG и полным приводом.
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