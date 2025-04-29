Длиннее Bentley Bentayga: дебютировал самый большой кроссовер Volkswagen (фото)

Презентован новый Volkswagen Talagon 2025. Большой семейный кроссовер будет стоить менее 40 000 долларов.

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Подробности Volkswagen Talagon 2025 раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Кроссовер Volkswagen Talagon выпускают на китайском предприятии FAW-VW. Обновленная модель 2025 года отличается иной передней частью — заменены фары, бампер, решетка радиатора. Это самый большой кроссовер Volkswagen, ведь он длиннее не только нового VW Atlas, но и даже Bentley Bentayga.

Длина кроссовера превышает 5 метров Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen Talagon 2025 года:

длина — 5168 мм;

ширина — 2002 мм;

высота — 1792 мм;

колесная база — 2890 мм.

Салон Volkswagen Talagon претерпел более существенные изменения. Автомобиль получил новые руль, переднюю панель и центральную консоль. Теперь спереди установлено три дисплея, один из которых предназначен для пассажира.

На передней панели установлены три экрана Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Talagon предлагают в версиях на 6 и 7 мест, а объем его багажника со сложенным третьим рядом составляет 880 л.

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Базовая комплектация Volkswagen Talagon включает бесключевой доступ, электропривод двери багажника, раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. Топовый вариант добавляет акустику Harman-Kardon с 12 динамиками, парковочный автопилот, подогрев руля, вентиляцию и массаж сидений.

Модель предлагают в версиях на 6 и 7 мест Фото: Volkswagen

Все Volkswagen Talagon 2025 оснащены 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 272 л. с., 7-ступенчатым роботом DSG и полным приводом.

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