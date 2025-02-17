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Необычный дизайн и просторный салон: дебютировал новый большой кроссовер Volkswagen (фото)

Volkswagen Atlas 2025, Volkswagen Atlas, Volkswagen Teramont, Кроссовер Volkswagen, Новый Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas
Фото: Volkswagen | Новый Volkswagen Atlas кардинально изменился внешне

Новый Volkswagen Atlas подрос в размерах и изменился до неузнаваемости. Отныне все версии кроссовера будут комплектоваться исключительно 2,0-литровыми турбомоторами.

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Кроссовер Volkswagen Atlas сменил поколение. Новую модель презентовали в Китае, где она продается как VW Teramont. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas 2025, Volkswagen Teramont, Кроссовер Volkswagen, Новый Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas Fullscreen
Кроссовер подрос в размерах
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Atlas/Teramont кардинально изменился внешне. В дизайне стало больше граней, а крылья больше расширены. Большие фары теперь соединены диодной полосой, а дверные ручки — выдвижные. К тому же, кроссовер крупнее предшественника.

Volkswagen Teramont, Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas 2025, Кроссовер Volkswagen, Новый Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas Fullscreen
В Китае модель известна под названием Volkswagen Teramont
Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen Atlas 2025:

  • длина — 5158 мм;
  • ширина — 1991 мм;
  • высота — 1788 мм;
  • колесная база — 2980 мм.

В салоне на передней панели теперь установлены три экрана, один из которых предназначен для переднего пассажира. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом Deep Seek.

салон Volkswagen Teramont, Кроссовер Volkswagen, Новый Volkswagen Atlas, Новый Volkswagen Atlas Fullscreen
На передней панели установлены три дисплея
Фото: Volkswagen

Кресла первого ряда разделены высокой консолью. Кроссовер Volkswagen Teramont дебютировал в семиместном исполнении, однако позже может появиться и шестиместный вариант.

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Новый Volkswagen Atlas/Teramont будет доступен только с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами, а V6 больше не предлагают. Кроссовер дебютировал с 272-сильной четверкой, которая позволяет разгоняться до сотни за 7,6 с. Позже появится более дешевая 213-сильная версия.

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Кроссовер дебютировал в семиместном исполнении
Фото: Volkswagen

Все Volkswagen Atlas 2025 комплектуют 7-ступенчатым роботом DSG. Покупатели смогут выбрать передний или полный привод.

Кстати, в Украину уже привезли новый Volkswagen Passat B9 в кузове универсал.

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