Необычный дизайн и просторный салон: дебютировал новый большой кроссовер Volkswagen (фото)
Новый Volkswagen Atlas подрос в размерах и изменился до неузнаваемости. Отныне все версии кроссовера будут комплектоваться исключительно 2,0-литровыми турбомоторами.
Кроссовер Volkswagen Atlas сменил поколение. Новую модель презентовали в Китае, где она продается как VW Teramont. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.
Новый Volkswagen Atlas/Teramont кардинально изменился внешне. В дизайне стало больше граней, а крылья больше расширены. Большие фары теперь соединены диодной полосой, а дверные ручки — выдвижные. К тому же, кроссовер крупнее предшественника.
Размеры Volkswagen Atlas 2025:
- длина — 5158 мм;
- ширина — 1991 мм;
- высота — 1788 мм;
- колесная база — 2980 мм.
В салоне на передней панели теперь установлены три экрана, один из которых предназначен для переднего пассажира. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом Deep Seek.
Кресла первого ряда разделены высокой консолью. Кроссовер Volkswagen Teramont дебютировал в семиместном исполнении, однако позже может появиться и шестиместный вариант.Важно
Новый Volkswagen Atlas/Teramont будет доступен только с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами, а V6 больше не предлагают. Кроссовер дебютировал с 272-сильной четверкой, которая позволяет разгоняться до сотни за 7,6 с. Позже появится более дешевая 213-сильная версия.
Все Volkswagen Atlas 2025 комплектуют 7-ступенчатым роботом DSG. Покупатели смогут выбрать передний или полный привод.
Кстати, в Украину уже привезли новый Volkswagen Passat B9 в кузове универсал.
Также Фокус писал об электрокаре Volkswagen за 20 000 евро.