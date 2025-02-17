Необычный дизайн и просторный салон: дебютировал новый большой кроссовер Volkswagen (фото)

Новый Volkswagen Atlas подрос в размерах и изменился до неузнаваемости. Отныне все версии кроссовера будут комплектоваться исключительно 2,0-литровыми турбомоторами.

Related video

Кроссовер Volkswagen Atlas сменил поколение. Новую модель презентовали в Китае, где она продается как VW Teramont. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Atlas/Teramont кардинально изменился внешне. В дизайне стало больше граней, а крылья больше расширены. Большие фары теперь соединены диодной полосой, а дверные ручки — выдвижные. К тому же, кроссовер крупнее предшественника.

В Китае модель известна под названием Volkswagen Teramont Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen Atlas 2025:

длина — 5158 мм;

ширина — 1991 мм;

высота — 1788 мм;

колесная база — 2980 мм.

В салоне на передней панели теперь установлены три экрана, один из которых предназначен для переднего пассажира. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом Deep Seek.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Volkswagen

Кресла первого ряда разделены высокой консолью. Кроссовер Volkswagen Teramont дебютировал в семиместном исполнении, однако позже может появиться и шестиместный вариант.

Важно

Третий дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan

Новый Volkswagen Atlas/Teramont будет доступен только с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами, а V6 больше не предлагают. Кроссовер дебютировал с 272-сильной четверкой, которая позволяет разгоняться до сотни за 7,6 с. Позже появится более дешевая 213-сильная версия.

Кроссовер дебютировал в семиместном исполнении Фото: Volkswagen

Все Volkswagen Atlas 2025 комплектуют 7-ступенчатым роботом DSG. Покупатели смогут выбрать передний или полный привод.

Кстати, в Украину уже привезли новый Volkswagen Passat B9 в кузове универсал.

Также Фокус писал об электрокаре Volkswagen за 20 000 евро.