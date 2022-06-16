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Представлен самый невероятный кроссовер Bentley: у него смелый дизайн и 900 сил (фото)

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Фото: Mansory | Капот Bentley Bentayga выполнен из карбона

Новый Bentley Bentayga доработали в ателье Mansory. Кроссовер стал гораздо ярче на вид и намного быстрее — разгоняется до 322 км/ч.

Кроссовер Bentley Bentayga 2022 получил самую экстравагантную версию. Создали его в немецком тюнинг-ателье Mansory, которое славится своими смелыми и даже безумными проектами. Об этом сообщает его официальный сайт.

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Мощность двигателя подняли до 900 л. с.

Новый Bentley Bentayga Speed Feroza Edition (именно так назвали авто) выглядит очень нестандартно. Капот из неокрашенного карбона контрастирует с традиционно ярким цветом кузова от Mansory. Также кроссовер получил аэродинамический обвес, спойлер на крышу и 24-дюймовые колеса. Появились и четыре широкие выхлопные трубы.

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В отделке салона использована дорогая перфорированная кожа
Фото: Mansory

В отделке салона используются карбон и дорогая перфорированная кожа, причем ее цвет подобрали под стать окрасу кузова. По заказу клиента цвет кузова и салона может быть еще безумнее.

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Тюнинг Bentley Bentayga от Mansory, конечно же, включает и доработку двигателя. Мощность 6,0-литрового турбированного W12 подняли с 635 до 900 л. с., а крутящий момент увеличен с 900 до внушительных 1250 Н∙м.

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Сзади видны четыре выхлопных трубы
Фото: Mansory

Теперь 2,4-тонный кроссовер Bentley способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 с и развить 322 км/ч. Он лишь немного проигрывает Lamborghini Urus от Mansory, который является самым быстрым в мире кроссовером.

Ранее Фокус сообщал, что Bentley Bentayga получил удлиненную версию с особо роскошным салоном и "умными" сиденьями.