Представлений найнеймовірніший кросовер Bentley: у нього сміливий дизайн і 900 сил (фото)

Новий Bentley Bentayga доопрацювали в ательє Mansory. Кросовер став набагато яскравішим на вигляд і набагато швидше — розганяється до 322 км/год.

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Кросовер Bentley Bentayga 2022 отримав найекстравагантнішу версію. Створили його в німецькому тюнінг-ательє Mansory, яке славиться своїми сміливими та навіть шаленими проєктами. Про це повідомляє його офіційний сайт.

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[ + – ] Потужність двигуна підняли до 900 к. с.

Новий Bentley Bentayga Speed Feroza Edition (саме так назвали авто) виглядає дуже нестандартно. Капот із незабарвленого карбону контрастує з традиційно яскравим кольором кузова від Mansory. Також кросовер отримав аеродинамічний обвіс, спойлер на дах і 24-дюймові колеса. З'явились і чотири широкі вихлопні труби.

[ + – ] В обробці салону використано дорогу перфоровану шкіру Фото: Mansory

В оздобленні салону використовуються карбон і дорога перфорована шкіра, причому її колір підібрали під вигляд забарвлення кузова. На замовлення клієнта колір кузова та салону може бути ще шаленішим.

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Тюнінг Bentley Bentayga від Mansory, звичайно ж, враховує і доопрацювання двигуна. Потужність 6,0-літрового турбо W12 підняли з 635 до 900 к. с., а крутний момент збільшений з 900 до значних 1 250 Н∙м.

[ + – ] Ззаду видно чотири вихлопні труби Фото: Mansory

Тепер 2,4-тонний кросовер Bentley здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 322 км/год. Він лише трохи програє Lamborghini Urus від Mansory, який є найшвидшим у світі кросовером.

Раніше Фокус повідомляв, що Bentley Bentayga отримав подовжену версію з особливо розкішним салоном і "розумними" сидіннями.