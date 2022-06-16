Представлений найнеймовірніший кросовер Bentley: у нього сміливий дизайн і 900 сил (фото)
Новий Bentley Bentayga доопрацювали в ательє Mansory. Кросовер став набагато яскравішим на вигляд і набагато швидше — розганяється до 322 км/год.
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Кросовер Bentley Bentayga 2022 отримав найекстравагантнішу версію. Створили його в німецькому тюнінг-ательє Mansory, яке славиться своїми сміливими та навіть шаленими проєктами. Про це повідомляє його офіційний сайт.
Новий Bentley Bentayga Speed Feroza Edition (саме так назвали авто) виглядає дуже нестандартно. Капот із незабарвленого карбону контрастує з традиційно яскравим кольором кузова від Mansory. Також кросовер отримав аеродинамічний обвіс, спойлер на дах і 24-дюймові колеса. З'явились і чотири широкі вихлопні труби.
В оздобленні салону використовуються карбон і дорога перфорована шкіра, причому її колір підібрали під вигляд забарвлення кузова. На замовлення клієнта колір кузова та салону може бути ще шаленішим.Важливо
Тюнінг Bentley Bentayga від Mansory, звичайно ж, враховує і доопрацювання двигуна. Потужність 6,0-літрового турбо W12 підняли з 635 до 900 к. с., а крутний момент збільшений з 900 до значних 1 250 Н∙м.
Тепер 2,4-тонний кросовер Bentley здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 322 км/год. Він лише трохи програє Lamborghini Urus від Mansory, який є найшвидшим у світі кросовером.
Раніше Фокус повідомляв, що Bentley Bentayga отримав подовжену версію з особливо розкішним салоном і "розумними" сидіннями.