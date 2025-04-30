BMW X6 на минималках: Volkswagen выводит на рынок недорогой заряженный кроссовер (фото)

Недорогой купе-кроссовер Volkswagen Nivus получил спортивную версию GTS. Автомобиль стал ярче и мощнее.

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Новый Volkswagen Nivus GTS презентовали в Бразилии и там он будет стоить от 174 990 реалов ($31 000). Стоит отметить, что модель представлена и в ряде европейских стран под названием VW Taigo. Купе-кроссовер является бюджетной альтернативой BMW X6 или Porsche Cayenne Coupe.

Купе-кроссовер разгоняется до сотни за 8,4 с Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Nivus GTS получил более мощную 1,4-литровую турбочетверку на 150 л. с. от родственного хэтчбека VW Polo GTS. С 6-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с.

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Отличить новый Volkswagen Nivus GTS можно по особой решетке радиатора, черным зеркалам, красным акцентам на кузове и особым колесным дискам диаметром 17 или 18 люймов.

В салоне установили спортивные кресла и добавили красного декора Фото: Volkswagen

Красный декор появился и в салоне Volkswagen Nivus GTS. Также установлены спортивные кресла, а комплектация расширена и включает климат-контроль, 10,1-дюймовый тачскрин, камеру, беспроводную зарядку для смартфонов. Кроме того, предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

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