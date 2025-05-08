Свіжий дизайн і спортивна версія: Toyota оновила недорогий і економічний кросовер (фото)

Дебютувала нова Toyota Corolla Cross у європейській версії. Компактний кросовер пройшов модернізацію та вперше отримав спортивний варіант.

Related video

Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Toyota.

Ззаду освіжили ліхтарі Фото: Toyota

Як відомо, кросовери Toyota Corolla Cross для різних ринків дещо відрізняються за дизайном. Оновлений європейський варіант отримав змінену решітку радіатора зі стільниковим візерунком та підсвічуванням. Також встановили нові адаптивні фари, освіжили бампери і ліхтарі.

Toyota Corolla Cross GR Sport Фото: Toyota

Виразніший вигляд має нова Toyota Corolla Cross GR Sport. Ця версія вирізняється ширшою решіткою радіатора, агресивнішим переднім бампером та 19-дюймовими дисками.

У салоні оновили центральну консоль Фото: Toyota

Важливо

Презентовано недорогий сімейний електрокросовер Hyundai із запасом ходу 700 км (фото)

У салоні Toyota Corolla Cross 2025 10,5-дюймовий тачскрін став стандартним для усіх версій моделі. Крім того, дещо оновили дизайн центральної консолі. У версії GR Sport встановлені спортивні крісла, а в оздобленні використана замша з контрастними червоними швами.

Toyota Corolla Cross GR Sport отримала спортивні крісла Фото: Toyota

Як і раніше, кросовер Toyota Corolla Cross пропонують в Європі лише в економічних гібридних модифікаціях (на інших ринках є бензинові версії). 1,8-літрова установка розвиває 140 к. с., а 2,0-літрова – 197 к. с. Потужніший варіант можна замовити з повним приводом. Середня витрата пального становить 5-5,4 л/100 км, залежно від версії.

До речі, нещодавно спортивну версію у стилі 80-х отримав і хетчбек Toyota Corolla.

Також Фокус писав про новий стильний варіант Toyota Camry 2025.