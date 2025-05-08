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Свіжий дизайн і спортивна версія: Toyota оновила недорогий і економічний кросовер (фото)

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Фото: Toyota | Кросовер Toyota Corolla Cross отримав нову передню частину

Дебютувала нова Toyota Corolla Cross у європейській версії. Компактний кросовер пройшов модернізацію та вперше отримав спортивний варіант.

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Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Toyota.

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Ззаду освіжили ліхтарі
Фото: Toyota

Як відомо, кросовери Toyota Corolla Cross для різних ринків дещо відрізняються за дизайном. Оновлений європейський варіант отримав змінену решітку радіатора зі стільниковим візерунком та підсвічуванням. Також встановили нові адаптивні фари, освіжили бампери і ліхтарі.

Toyota Corolla Cross GR Sport, нова Toyota Corolla Cross, кросовер Toyota Corolla, Toyota Corolla Fullscreen
Toyota Corolla Cross GR Sport
Фото: Toyota

Виразніший вигляд має нова Toyota Corolla Cross GR Sport. Ця версія вирізняється ширшою решіткою радіатора, агресивнішим переднім бампером та 19-дюймовими дисками.

Салон Toyota Corolla Cross, нова Toyota Corolla Cross, кросовер Toyota Corolla, Toyota Corolla Fullscreen
У салоні оновили центральну консоль
Фото: Toyota
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У салоні Toyota Corolla Cross 2025 10,5-дюймовий тачскрін став стандартним для усіх версій моделі. Крім того, дещо оновили дизайн центральної консолі. У версії GR Sport встановлені спортивні крісла, а в оздобленні використана замша з контрастними червоними швами.

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Toyota Corolla Cross GR Sport отримала спортивні крісла
Фото: Toyota

Як і раніше, кросовер Toyota Corolla Cross пропонують в Європі лише в економічних гібридних модифікаціях (на інших ринках є бензинові версії). 1,8-літрова установка розвиває 140 к. с., а 2,0-літрова – 197 к. с. Потужніший варіант можна замовити з повним приводом. Середня витрата пального становить 5-5,4 л/100 км, залежно від версії.

До речі, нещодавно спортивну версію у стилі 80-х отримав і хетчбек Toyota Corolla.

Також Фокус писав про новий стильний варіант Toyota Camry 2025.