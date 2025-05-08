Свіжий дизайн і спортивна версія: Toyota оновила недорогий і економічний кросовер (фото)
Дебютувала нова Toyota Corolla Cross у європейській версії. Компактний кросовер пройшов модернізацію та вперше отримав спортивний варіант.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Toyota.
Як відомо, кросовери Toyota Corolla Cross для різних ринків дещо відрізняються за дизайном. Оновлений європейський варіант отримав змінену решітку радіатора зі стільниковим візерунком та підсвічуванням. Також встановили нові адаптивні фари, освіжили бампери і ліхтарі.
Виразніший вигляд має нова Toyota Corolla Cross GR Sport. Ця версія вирізняється ширшою решіткою радіатора, агресивнішим переднім бампером та 19-дюймовими дисками.Важливо
У салоні Toyota Corolla Cross 2025 10,5-дюймовий тачскрін став стандартним для усіх версій моделі. Крім того, дещо оновили дизайн центральної консолі. У версії GR Sport встановлені спортивні крісла, а в оздобленні використана замша з контрастними червоними швами.
Як і раніше, кросовер Toyota Corolla Cross пропонують в Європі лише в економічних гібридних модифікаціях (на інших ринках є бензинові версії). 1,8-літрова установка розвиває 140 к. с., а 2,0-літрова – 197 к. с. Потужніший варіант можна замовити з повним приводом. Середня витрата пального становить 5-5,4 л/100 км, залежно від версії.
До речі, нещодавно спортивну версію у стилі 80-х отримав і хетчбек Toyota Corolla.
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