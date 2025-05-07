Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Toyota Corolla отримала оригінальну спортивну версію у дусі 80-х (фото)

Toyota Corolla FX Edition, Toyota Corolla FX, Toyota Corolla, нова Toyota Corolla, Toyota Corolla 2025
Фото: Toyota | Toyota Corolla FX Edition вирізняється білими 18-дюймовими дисками та чорним декором

Лінійку Toyota Corolla 2025 поповнив новий лімітований варіант FX Edition. Спортивну версію витримано в стилістиці 80-х років.

Related video

Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Toyota.

Toyota Corolla, нова Toyota Corolla, Toyota Corolla FX Edition, Toyota Corolla FX, Toyota Corolla 2025 Fullscreen
Авто є трибютом Toyota Corolla FX 1987 року
Фото: Toyota

Автомобіль є своєрідним трибютом хетчбеку Toyota Corolla FX 1987 року. Виготовлять лише 1600 таких Corolla, які можна замовити в помаранчевому, білому або синьому кольорі.

Важливо
У стилі 80-х: представлено нестандартний лімітований "Гелендваген" за $200 000 (фото)
У стилі 80-х: представлено нестандартний лімітований "Гелендваген" за $200 000 (фото)

Як і знаменитий предок, нова Toyota Corolla FX Edition доступна виключно в кузові хетчбек. Авто отримало 18-дюймові литі диски білого кольору та збільшений спойлер, також звертає на себе увагу чорний глянцевий декор на кузові.

салон Toyota Corolla, нова Toyota Corolla, Toyota Corolla FX Edition, Toyota Corolla FX, Toyota Corolla 2025 Fullscreen
Оздоблення салону розбавлене помаранчевими швами
Фото: Toyota

В оздобленні салону з’явилася замша із контрастними помаранчевими швами. Крім того, Toyota Corolla FX Edition отримала спортивні крісла, а комплектація хетчбека включає цифровий щиток приладів, клімат-контроль, камеру, бездротову зарядку смартфонів та набір систем безпеки.

салон тойота корола, Toyota Corolla, нова Toyota Corolla, Toyota Corolla FX Edition, Toyota Corolla FX, Toyota Corolla 2025 Fullscreen
Хетчбек отримав спортивні сидіння
Фото: Toyota

Хетчбек Toyota Corolla FX Edition доступний тільки з 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 173 к. с. та варіатором. Середня витрата пального становить 7,1 л/100 км. Автомобілю переналаштували підвіску та кермове управління, а також дещо зменшили кліренс.

Між іншим, у лінійці Toyota Corolla є і потужніші модифікації на 300 сил.

Також Фокус розповідав про новий спортивний варіант Toyota Camry 2025.