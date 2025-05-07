Toyota Corolla отримала оригінальну спортивну версію у дусі 80-х (фото)

Лінійку Toyota Corolla 2025 поповнив новий лімітований варіант FX Edition. Спортивну версію витримано в стилістиці 80-х років.

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Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Toyota.

Авто є трибютом Toyota Corolla FX 1987 року Фото: Toyota

Автомобіль є своєрідним трибютом хетчбеку Toyota Corolla FX 1987 року. Виготовлять лише 1600 таких Corolla, які можна замовити в помаранчевому, білому або синьому кольорі.

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Як і знаменитий предок, нова Toyota Corolla FX Edition доступна виключно в кузові хетчбек. Авто отримало 18-дюймові литі диски білого кольору та збільшений спойлер, також звертає на себе увагу чорний глянцевий декор на кузові.

Оздоблення салону розбавлене помаранчевими швами Фото: Toyota

В оздобленні салону з’явилася замша із контрастними помаранчевими швами. Крім того, Toyota Corolla FX Edition отримала спортивні крісла, а комплектація хетчбека включає цифровий щиток приладів, клімат-контроль, камеру, бездротову зарядку смартфонів та набір систем безпеки.

Хетчбек отримав спортивні сидіння Фото: Toyota

Хетчбек Toyota Corolla FX Edition доступний тільки з 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 173 к. с. та варіатором. Середня витрата пального становить 7,1 л/100 км. Автомобілю переналаштували підвіску та кермове управління, а також дещо зменшили кліренс.

Між іншим, у лінійці Toyota Corolla є і потужніші модифікації на 300 сил.

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