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Авто

Toyota Corolla получила оригинальную спортивную версию в духе 80-х (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Corolla FX Edition отличается белыми 18-дюймовыми дисками и черным декором

Линейку Toyota Corolla 2025 пополнил новый лимитированный вариант FX Edition. Спортивная версия выдержана в стилистике 80-х годов.

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Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota.

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Авто является трибютом Toyota Corolla FX 1987 года
Фото: Toyota

Автомобиль является своеобразным трибютом хэтчбека Toyota Corolla FX 1987 года. Изготовят всего 1600 таких Corolla, которые можно заказать в оранжевом, белом или синем цвете.

Важно
В стиле 80-х: представлен нестандартный лимитированный "Гелендваген" за $200 000 (фото)
В стиле 80-х: представлен нестандартный лимитированный "Гелендваген" за $200 000 (фото)

Как и знаменитый предок, новая Toyota Corolla FX Edition доступна исключительно в кузове хэтчбек. Авто получило 18-дюймовые литые диски белого цвета и увеличенный спойлер, также обращает на себя внимание черный глянцевый декор на кузове.

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Отделка салона разбавлена оранжевыми швами
Фото: Toyota

В отделке салона появилась замша с контрастными оранжевыми швами. Кроме того, Toyota Corolla FX Edition получила спортивные кресла, а комплектация хэтчбека включает цифровой щиток приборов, климат-контроль, камеру, беспроводную зарядку смартфонов и набор систем безопасности.

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Хэтчбек получил спортивные сиденья
Фото: Toyota

Хэтчбек Toyota Corolla FX Edition доступен только с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 173 л. с. и вариатором. Средний расход топлива составляет 7,1 л/100 км. Автомобилю перенастроили подвеску и рулевое управление, а также несколько уменьшили клиренс.

Между прочим, в линейке Toyota Corolla есть и более мощные модификации на 300 сил.

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