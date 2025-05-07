Toyota Corolla получила оригинальную спортивную версию в духе 80-х (фото)

Линейку Toyota Corolla 2025 пополнил новый лимитированный вариант FX Edition. Спортивная версия выдержана в стилистике 80-х годов.

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Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota.

Авто является трибютом Toyota Corolla FX 1987 года Фото: Toyota

Автомобиль является своеобразным трибютом хэтчбека Toyota Corolla FX 1987 года. Изготовят всего 1600 таких Corolla, которые можно заказать в оранжевом, белом или синем цвете.

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Как и знаменитый предок, новая Toyota Corolla FX Edition доступна исключительно в кузове хэтчбек. Авто получило 18-дюймовые литые диски белого цвета и увеличенный спойлер, также обращает на себя внимание черный глянцевый декор на кузове.

Отделка салона разбавлена оранжевыми швами Фото: Toyota

В отделке салона появилась замша с контрастными оранжевыми швами. Кроме того, Toyota Corolla FX Edition получила спортивные кресла, а комплектация хэтчбека включает цифровой щиток приборов, климат-контроль, камеру, беспроводную зарядку смартфонов и набор систем безопасности.

Хэтчбек получил спортивные сиденья Фото: Toyota

Хэтчбек Toyota Corolla FX Edition доступен только с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 173 л. с. и вариатором. Средний расход топлива составляет 7,1 л/100 км. Автомобилю перенастроили подвеску и рулевое управление, а также несколько уменьшили клиренс.

Между прочим, в линейке Toyota Corolla есть и более мощные модификации на 300 сил.

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