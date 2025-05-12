Новий кросовер Toyota RAV4 2026 показали на перших офіційних фото

Опубліковано перші офіційні фото Toyota RAV4 шостого покоління. Новий кросовер показали як зовні, так і всередині.

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Світлини з’явилися на офіційному сайті Toyota, де зазначено, що модель дебютує 21 травня.

Кросовер Toyota RAV4 2026 показали здалеку, проте видно, що він збереже знайомий рубаний дизайн із продовгуватими фарами. Шпигунські фото показали, що авто отримає стільникову решітку радіатора в стилі нової Toyota Camry для американського ринку.

Кросовер матиме бензинові та гібридні версії Фото: Toyota Фото: Toyota

Салон Toyota RAV4 видно краще. Кросовер отримає сучасну віртуальну панель приладів, великий тачскрін та мініатюрний джойстик КПП. Усередині переважають рубані форми, а передні крісла розділені високим тунелем.

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Нова Toyota RAV4 буде доступна в бензинових, гібридних та плагін-гібридних модифікаціях, причому всі версії тепер будуть 2,5-літровими.

Гібрид Toyota RAV4 повинен отримати покращену і потужнішу установку від Camry, а плагін-гібрид оснастять збільшеною батарею, тому його запас ходу на електротязі зросте до приблизно 130 км.

Салон Toyota RAV4 стане сучаснішим Фото: Toyota

Нова Toyota RAV4 надійде в продаж під кінець 2025 року. Кросовер вироблятимуть у Японії, США та Китаї.

Між іншим, нещодавно оновили молодший кросовер Toyota Corolla Cross.

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