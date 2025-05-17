Маленький Land Cruiser: новый внедорожник Toyota FJ рассекретили до презентации (фото)

Toyota Land Cruiser вскоре получит младшего брата FJ. Компактный рамный внедорожник полностью рассекретили до премьеры.

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Об этом сообщает сайт Sina Finance

Сайт опубликовал снимки из рекламной брошюры Toyota Land Cruiser FJ. Это дало возможность увидеть дизайн и салон внедорожника.

4,5-метровое авто очень похоже на старшего брата Toyota Land Cruiser Prado 250. У него угловатый дизайн и двухобъемный силуэт с высоким капотом и толстыми вертикальными задними стойками крыши. Также привлекают к себе внимание крупные фары, массивные бамперы и пластиковый обвес.

В салоне установлены два дисплея Фото: sina.com.cn В основе авто лежит стальная рама Фото: sina.com.cn

Рубленые линии преобладают и в салоне Toyota Land Cruiser FJ. Внедорожник получил цифровой щиток приборов и большой тачскрин.

В основе Toyota FJ лежит рамное шасси пикапа Hilux Champ, у него позаимствуют и 2,7-литровый бензиновый бензиновый бензиновый двигатель на 166 л.с. Также ожидается гибридная установка, а вот 2,8-литровый дизель пока под вопросом.

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Кроме того, в брошюре отмечается, что новый Toyota Land Cruiser FJ получит полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, а также набор режимов для различных типов бездорожья.

Внедорожник презентуют в конце нынешнего года, а на рынок он выйдет весной 2026-го. Стартовая цена Toyota Land Cruiser FJ составит примерно 30-33 тыс. долларов.

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