Маленький Land Cruiser: новий позашляховик Toyota FJ розсекретили до презентації (фото)

Toyota Land Cruiser невдовзі отримає молодшого брата FJ. Компактний рамний позашляховик повністю розсекретили до прем’єри.

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Про це повідомляє сайт Sina Finance

Сайт опублікував знімки з рекламної брошури Toyota Land Cruiser FJ. Це дало можливість побачити дизайн та салон позашляховика.

4,5-метрове авто дуже схоже на старшого брата Toyota Land Cruiser Prado 250. У нього кутастий дизайн і двооб’ємний силует із високим капотом та товстими вертикальними задніми стійками даху. Також привертають до себе увагу крупні фари, масивні бампери та пластиковий обвіс.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: sina.com.cn В основі авто лежить сталева рама Фото: sina.com.cn

Рубані лінії переважають і в салоні Toyota Land Cruiser FJ. Позашляховик отримав цифровий щиток приладів та великий тачскрін.

В основі Toyota FJ лежить рамне шасі пікапа Hilux Champ, у нього запозичать і 2,7-літровий бензиновий бензиновий двигун на 166 к. с. Також очікується гібридна установка, а от 2,8-літровий дизель поки під питанням.

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Крім того, у брошурі зазначається, що новий Toyota Land Cruiser FJ отримає повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, а також набір режимів для різних типів бездоріжжя.

Позашляховик презентують в кінці нинішнього року, а на ринок він вийде навесні 2026-го. Стартова ціна Toyota Land Cruiser FJ складе приблизно 30-33 тис. доларів.

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