Маленький Land Cruiser: новий позашляховик Toyota FJ розсекретили до презентації (фото)
Toyota Land Cruiser невдовзі отримає молодшого брата FJ. Компактний рамний позашляховик повністю розсекретили до прем’єри.
Про це повідомляє сайт Sina Finance
Сайт опублікував знімки з рекламної брошури Toyota Land Cruiser FJ. Це дало можливість побачити дизайн та салон позашляховика.
4,5-метрове авто дуже схоже на старшого брата Toyota Land Cruiser Prado 250. У нього кутастий дизайн і двооб’ємний силует із високим капотом та товстими вертикальними задніми стійками даху. Також привертають до себе увагу крупні фари, масивні бампери та пластиковий обвіс.
Рубані лінії переважають і в салоні Toyota Land Cruiser FJ. Позашляховик отримав цифровий щиток приладів та великий тачскрін.
В основі Toyota FJ лежить рамне шасі пікапа Hilux Champ, у нього запозичать і 2,7-літровий бензиновий бензиновий двигун на 166 к. с. Також очікується гібридна установка, а от 2,8-літровий дизель поки під питанням.
Крім того, у брошурі зазначається, що новий Toyota Land Cruiser FJ отримає повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, а також набір режимів для різних типів бездоріжжя.
Позашляховик презентують в кінці нинішнього року, а на ринок він вийде навесні 2026-го. Стартова ціна Toyota Land Cruiser FJ складе приблизно 30-33 тис. доларів.
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