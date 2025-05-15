Великий багажник і 4,4 с до сотні: презентовано найбільший електрокросовер Toyota (фото)
Представлено новий електромобіль Toyota bZ4X Touring. Великий сімейний кросовер із запасом ходу 560 км надійде в продаж із весни.
Про найбільший електрокросовер Toyota розповіли на сайті японського автовиробника.
Новий електрокар фактично подовженим на 152 мм варіантом стандартної Toyota bZ та близнюком нещодавно представленого Subaru Trailseeker.
Нова Toyota bZ4X Touring зберігає рубаний дизайн молодшої моделі з тоненькими діодними фарами та ліхтарями. Відрізнити кросовер можна за довшим заднім звисом кузова та меншим кутом нахилу задніх стійок даху. До того ж, він зберіг захисний пластиковий обвіс.
Габарити Toyota bZ4X Touring:
- довжина – 4830 мм;
- ширина – 1860 мм;
- висота – 1620 мм;
- колісна база – 2850 мм;
- кліренс – 211 мм.
Збільшені розміри Toyota bZ4X Touring зробили електрокросовер просторішим усередині та збільшили об’єм його багажника до 600 л. Компонування водійського місця таке ж як і в Toyota bZ – із компактним кермом, встановленим високо цифрових щитком приладів та великим 14-дюймовим тачскріном.
Комплектація Toyota bZ4X Touring багатша, аніж у короткої моделі – панорамний дах, роздільний клімат-контроль, камери кругового огляду, потужна акустика JBL, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки, підігрів та вентиляція крісел.Важливо
Електромобіль Toyota bZ4X Touring в Європі запропонують у 224-сильній передньопривідній та 380-сильній повнопривідній версіях. Потужніший електрокар стартує до 100 км/год за 4,4 с, також можна буксирувати 1,5-тонний причіп.
Усі кросовери Toyota bZ4X Touring комплектуватимуть батареєю на 74,5 кВт∙год. Запас ходу сягне 560 км, а швидка (потужністю 150 кВт) зарядка на 80% займає 30 хвилин.
До речі, на європейський ринок виходить новий доступний електрокросовер Toyota за 30 000 євро.
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