Великий багажник і 4,4 с до сотні: презентовано найбільший електрокросовер Toyota (фото)

Представлено новий електромобіль Toyota bZ4X Touring. Великий сімейний кросовер із запасом ходу 560 км надійде в продаж із весни.

Related video

Про найбільший електрокросовер Toyota розповіли на сайті японського автовиробника.

Авто пропонують у версіях на 224 і 380 сил Фото: Toyota

Новий електрокар фактично подовженим на 152 мм варіантом стандартної Toyota bZ та близнюком нещодавно представленого Subaru Trailseeker.

Нова Toyota bZ4X Touring зберігає рубаний дизайн молодшої моделі з тоненькими діодними фарами та ліхтарями. Відрізнити кросовер можна за довшим заднім звисом кузова та меншим кутом нахилу задніх стійок даху. До того ж, він зберіг захисний пластиковий обвіс.

Цифровий щиток приладів розташований дуже високо Фото: Toyota

Габарити Toyota bZ4X Touring:

довжина – 4830 мм;

ширина – 1860 мм;

висота – 1620 мм;

колісна база – 2850 мм;

кліренс – 211 мм.

Toyota bZ4X Touring просторіша за стандартний кросовер Фото: Toyota

Збільшені розміри Toyota bZ4X Touring зробили електрокросовер просторішим усередині та збільшили об’єм його багажника до 600 л. Компонування водійського місця таке ж як і в Toyota bZ – із компактним кермом, встановленим високо цифрових щитком приладів та великим 14-дюймовим тачскріном.

Об"єм багажника складає 600 л Фото: Toyota

Комплектація Toyota bZ4X Touring багатша, аніж у короткої моделі – панорамний дах, роздільний клімат-контроль, камери кругового огляду, потужна акустика JBL, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки, підігрів та вентиляція крісел.

Важливо

Новий кросовер Toyota RAV4 2026 показали на перших офіційних фото

Електромобіль Toyota bZ4X Touring в Європі запропонують у 224-сильній передньопривідній та 380-сильній повнопривідній версіях. Потужніший електрокар стартує до 100 км/год за 4,4 с, також можна буксирувати 1,5-тонний причіп.

Запас ходу Toyota bZ4X Touring сягає 560 км Фото: Toyota

Усі кросовери Toyota bZ4X Touring комплектуватимуть батареєю на 74,5 кВт∙год. Запас ходу сягне 560 км, а швидка (потужністю 150 кВт) зарядка на 80% займає 30 хвилин.

До речі, на європейський ринок виходить новий доступний електрокросовер Toyota за 30 000 євро.

Також Фокус писав про стильний і недорогий електрокросовер Toyota для молоді.