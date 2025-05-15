Большой багажник и 4,4 с до сотни: презентован самый большой электрокроссовер Toyota (фото)

Представлен новый электромобиль Toyota bZ4X Touring. Большой семейный кроссовер с запасом хода 560 км поступит в продажу с весны.

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О самом большом электрокроссовере Toyota рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Авто предлагают в версиях на 224 и 380 сил Фото: Toyota

Новый электрокар фактически является удлиненным на 152 мм вариантом стандартной Toyota bZ и близнецом недавно представленного Subaru Trailseeker.

Новая Toyota bZ4X Touring сохраняет рубленый дизайн младшей модели с тонкими диодными фарами и фонарями. Отличить кроссовер можно по более длинному заднему свесу кузова и меньшему углу наклона задних стоек крыши. К тому же, он сохранил защитный пластиковый обвес.

Цифровой щиток приборов расположен очень высоко Фото: Toyota

Габариты Toyota bZ4X Touring:

длина — 4830 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1620 мм;

колесная база — 2850 мм;

клиренс — 211 мм.

Toyota bZ4X Touring просторнее стандартного кроссовера Фото: Toyota

Увеличенные размеры Toyota bZ4X Touring сделали электрокроссовер просторнее внутри и увеличили объем его багажника до 600 л. Компоновка водительского места такая же как и в Toyota bZ — с компактным рулем, установленным высокоцифровым щитком приборов и большим 14-дюймовым тачскрином.

Объем багажника составляет 600 л Фото: Toyota

Комплектация Toyota bZ4X Touring богаче, чем у короткой модели — панорамная крыша, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, мощная акустика JBL, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности, подогрев и вентиляция кресел.

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Электромобиль Toyota bZ4X Touring в Европе предложат в 224-сильной переднеприводной и 380-сильной полноприводной версиях. Более мощный электрокар стартует до 100 км/ч за 4,4 с, также можно буксировать 1,5-тонный прицеп.

Запас хода Toyota bZ4X Touring достигает 560 км Фото: Toyota

Все кроссоверы Toyota bZ4X Touring будут комплектоваться батареей на 74,5 кВт∙ч. Запас хода достигнет 560 км, а быстрая (мощностью 150 кВт) зарядка на 80% занимает 30 минут.

Кстати, на европейский рынок выходит новый доступный электрокроссовер Toyota за 30 000 евро.

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