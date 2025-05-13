Toyota показала недорогой электрокроссовер с запасом хода 500 км (фото)

В США дебютировала новая Toyota bZ. Доступный электрический кроссовер доступен в версиях мощностью до 338 сил с запасом хода до 500 км.

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Об электромобиле Toyota bZ рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Новая Toyota bZ — серьезно модернизированный вариант кроссовера bZ4X. Электрокар прошел обновление вслед за собратом Subaru Solterra. Стартовая цена Toyota bZ составит менее 40 000 долларов.

Топовая версия Toyota bZ стартует до сотни за 4,9 с Фото: Toyota

Отличить электрокроссовер Toyota bZ можно по новой передней части. Кроме того, обвес теперь окрашен в цвет кузова и установлены новые колесные диски диаметром 18-20 дюймов.

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В салоне Toyota bZ 2025 заменили центральную консоль и установили увеличенный 14-дюймовый тачскрин. Также предлагаются новые варианты внутренней отделки.

В салоне установили увеличенный 14-дюймовый тачскрин Фото: Toyota

Для Toyota bZ разработали новые силовые установки. Электрокроссовер предлагают в трех модификациях:

один мотор, 170 л. с., передний привод, 8 с до 100 км/ч, батарея на 57,7 кВт∙ч, запас хода 380 км;

один мотор, 221 л. с., передний привод, 8 с до 100 км/ч, батарея на 74,7 кВт∙ч, запас хода 505 км;

два мотора, 338 л. с., полный привод, 4,9 с до 100 км/ч, батарея на 74,7 кВт∙ч, запас хода 463 км.

К тому же, теперь электромобиль Toyota bZ поддерживает быструю зарядку мощностью 150 кВт: в таком режиме пополнить заряд на 80% можно за 30 минут.

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