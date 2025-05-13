Toyota показала недорогий електрокросовер із запасом ходу 500 км (фото)

У США дебютувала нова Toyota bZ. Доступний електричний кросовер доступний у версіях потужністю до 338 сил із запасом ходу до 500 км.

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Про електромобіль Toyota bZ розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Нова Toyota bZ — серйозно модернізований варіант кросовера bZ4X. Електрокар пройшов оновлення услід за побратимом Subaru Solterra. Стартова ціна Toyota bZ складе менш ніж 40 000 доларів.

Топова версія Toyota bZ стартує до сотні за 4,9 с Фото: Toyota

Відрізнити електрокросовер Toyota bZ можна за новою передньою частиною. Крім того, обвіс тепер пофарбований в колір кузова і встановлені нові колісні диски діаметром 18-20 дюймів.

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У салоні Toyota bZ 2025 замінили центральну консоль та встановил збільшений 14-дюймовий тачскрін. Також пропонують нові варіанти внутрішнього оздоблення.

У салоні встановили збільшений 14-дюймовий тачскрін Фото: Toyota

Для Toyota bZ розробили нові силові установки. Електрокросовер пропонують у трьох модифікаціях:

один мотор, 170 к. с., передній привід, 8 с до 100 км/год, батарея на 57,7 кВт∙год, запас ходу 380 км;

один мотор, 221 к. с., передній привід, 8 с до 100 км/год, батарея на 74,7 кВт∙год, запас ходу 505 км;

два мотори, 338 к. с., повний привід, 4,9 с до 100 км/год, батарея на 74,7 кВт∙год, запас ходу 463 км.

До того ж, тепер електромобіль Toyota bZ підтримує швидку зарядку потужністю 150 кВт: у такому режимі поповнити заряд на 80% можна за 30 хвилин.

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