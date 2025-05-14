От 30 000 евро: на европейский рынок выходит доступный электрокроссовер Toyota (фото)

В Европе вскоре появится новый Toyota Urban Cruiser. Компактный электрокроссовер станет одной из самых дешевых моделей в своем классе.

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Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota.

Электромобиль Toyota Urban Cruiser — компактный 4,3-метровый кроссовер для города, который бросит вызов Volvo EX30. У него высокий капот, расширенные крылья и скрытые ручки задних дверей.

Запас хода электрокара достигает 426 км Фото: Toyota

Электрокар является собратом Suzuki eVitara, причем оказался дешевле — стоит от 29 990 евро. Базовый вариант получил 144-сильный электромотор и батарею на 48,8 кВт∙ч, а его запас хода составляет 344 км.

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Базовая комплектация Toyota Urban Cruiser включает 18-дюймовые диски, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, набор систем безопасности.

174-сильная версия модели с батареей емкостью 61 кВт∙ч способна проехать до 426 км без подзарядки. Такую же батарею установили и на полноприводный вариант мощностью 184 л.с.: его запас хода — 395 км.

Электрокроссовер богато оснащен Фото: Toyota

Топовая версия Toyota Urban Cruiser стоимостью менее 40 000 евро получила подогрев кресел и руля, панорамную крышу, беспроводную зарядку смартфонов, мощную аудиосистему JBL.

Между прочим, недавно презентовали недорогой электрокроссовер Toyota с запасом хода 500 км.

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