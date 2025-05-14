Від 30 000 євро: на європейський ринок виходить доступний електрокросовер Toyota (фото)

В Європі невдовзі з’явиться новий Toyota Urban Cruiser. Компактний електрокросовер стане однією з найдешевших моделей у своєму класі.

Related video

Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Toyota.

Електромобіль Toyota Urban Cruiser – компактний 4,3-метровий кросовер для міста, який кине виклик Volvo EX30. У нього високий капот, розширені крила та сховані ручки задніх дверей.

Запас ходу електрокара сягає 426 км Фото: Toyota

Електрокар є побратимом Suzuki eVitara, причому виявився дешевшим – коштує від 29 990 євро. Базовий варіант отримав 144-сильний електромотор та батарею на 48,8 кВт∙год, а його запас ходу становить 344 км.

Важливо

Електромобілі Zeekr офіційно представили в Україні: які моделі продаватимуть (фото)

Базова комплектація Toyota Urban Cruiser включає 18-дюймові диски, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, набір систем безпеки.

174-сильна версія моделі з батареєю ємністю 61 кВт∙год здатна проїхати до 426 км без підзарядки. Таку ж батарею встановили і на повнопривідний варіант потужністю 184 к. с.: його запас ходу – 395 км.

Електрокросовер багато оснащений Фото: Toyota

Топова версія Toyota Urban Cruiser вартістю менш ніж 40 000 євро отримала підігрів крісел та керма, панорамний дах, бездротову зарядку смартфонів, потужну аудіосистему JBL.

Між іншим, нещодавно презентували недорогий електрокросовер Toyota із запасом ходу 500 км.

Також Фокус писав про новий кросовер Toyota RAV4 2026.