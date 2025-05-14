Недорогой и мощный: представлен самый яркий электрокроссовер Toyota для молодежи (фото)

В США дебютировал электромобиль Toyota C-HR. Компактный купе-кроссовер отличается стильным дизайном, богатым оснащением и мощной силовой установкой.

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Новая Toyota C-HR не имеет ничего общего с гибридным "тезкой", который представлен в Украине. Молодежный электрокроссовер является серийным вариантом концепта Toyota bZ3X. Его продажи стартуют в 2026 году, а стартовая цена Toyota C-HR составит до $40 000.

Электрокар оснастили 338-сильной установкой Фото: Toyota

Дизайн Toyota C-HR 2026

Купе-кроссовер Toyota C-HR — самый стильный и яркий электромобиль японского бренда. Он отличается стремительным силуэтом с выраженным "носом", аркообразной крышей, высокой оконной линией и спрятанными в стойках крыши ручками дверей. У него расширенные крылья, тоненькие диодные фары и фонари.

Размеры Toyota C-HR 2026 года:

длина — 4520 мм;

ширина — 1870 мм;

высота — 1620 мм;

колесная база — 2750 мм.

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Салон и комплектация Toyota C-HR 2026

В интерьере установили цифровой щиток приборов и большой 14-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью. Внутри установили две беспроводные зарядки для смартфонов и USB-порты спереди и сзади. Объем багажника составляет 719 л (если мерить до потолка).

Передние сиденья разделены высокой консолью Фото: Toyota

Новый электромобиль Toyota C-HR довольно богато оснащен. Базовая версия получила 18-дюймовые диски, датчики дождя и света, электроприводы сиденья водителя и двери багажника, камеру, парктроник, набор систем безопасности, подогрев кресел и руля.

Более дорогой вариант XSE добавляет отделку салона искусственной замшей, 20-дюймовые колеса, камеры кругового обзора и систему полуавтономного движения.

Новая Toyota C-HR, характеристики

Полноприводной электрической установкой на 338 сил поделился электромобиль Toyota bZ. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 5 с.

Электрокроссовер богато оснащен Фото: Toyota

Электромобиль Toyota C-HR 2026 оснащен батареей емкостью 74,7 кВт∙ч. Запас хода составляет 467 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 30 минут.

Между прочим, на европейский рынок выходит доступный электрокроссовер Toyota за 30 000 евро.

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