Недорогий і потужний: представлено найяскравіший електрокросовер Toyota для молоді (фото)

У США дебютував електромобіль Toyota C-HR. Компактний купе-кросовер вирізняється стильним дизайном, багатим оснащенням та потужною силовою установкою.

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Нова Toyota C-HR не має нічого спільного із гібридним "тезкою", який представлений в Україні. Молодіжний електрокросовер є серійним варіантом концепту Toyota bZ3X. Його продажі стартують у 2026 році, а стартова ціна Toyota C-HR складе до $40 000.

Електрокар оснастили 338-сильною установкою Фото: Toyota

Дизайн Toyota C-HR 2026

Купе-кросовер Toyota C-HR — найбільш стильний і яскравий електромобіль японського бренду. Він вирізняється стрімким силуетом із вираженим "носом", аркоподібним дахом, високою віконною лінією та схованими у стійках даху ручками дверей. У нього розширені крила, тоненькі діодні фари та ліхтарі.

Розміри Toyota C-HR 2026:

довжина – 4520 мм;

ширина – 1870 мм;

висота – 1620 мм;

колісна база – 2750 мм.

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Салон та комплектація Toyota C-HR 2026

В інтер'єрі встановили цифровий щиток приладів та великий 14-дюймовий тачскрін. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Усередині встановили дві бездротові зарядки для смартфонів та USB-порти спереду і ззаду. Об’єм багажника становить 719 л (якщо міряти до стелі).

Передні сидіння розділені високою консоллю Фото: Toyota

Новий електромобіль Toyota C-HR доволі багато оснащений. Базова версія отримала 18-дюймові диски, датчики дощу та світла, електроприводи сидіння водія і дверей багажника, камеру, парктронік, набір систем безпеки, підігрів крісел і керма.

Дорожчий варіант XSE додає оздоблення салону штучною замшею, 20-дюймові колеса, камери кругового огляду та систему напівавтономного руху.

Нова Toyota C-HR, характеристики

Повнопривідною електричною установкою на 338 сил поділився електромобіль Toyota bZ. Розгін до 100 км/год займає приблизно 5 с.

Електрокросовер багато оснащений Фото: Toyota

Електромобіль Toyota C-HR 2026 оснащений батареєю ємністю 74,7 кВт∙год. Запас ходу становить 467 км, а швидка зарядка на 80% займає 30 хвилин.

Між іншим, на європейський ринок виходить доступний електрокросовер Toyota за 30 000 євро.

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