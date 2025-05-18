Ціна $18000 і запас ходу 630 км: Toyota випустила стильного суперника Tesla Model Y (фото)

Нова Toyota bZ5 надійшла у виробництво і виходить на ринок. Недорогий електричний купе-кросовер багато оснащений і доступний у версіях із запасом ходу до 630 км.

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Електромобіль Toyota bZ5 — серійна версія торішнього концепта bZ3C. Кросовер кине виклик Tesla Model Y, адже має схожі розміри.

Електрокар вирізняється стрімким силуетом Фото: Toyota

Габарити Toyota bZ5 2025:

довжина — 4780 мм;

ширина — 1866 мм;

висота — 1510 мм;

колісна база — 2880 мм;

маса — 1920 кг.

Запас ходу Toyota bZ5 сягає 630 км Фото: Wikipedia

Нова Toyota bZ5 зовні не змінилася порівняно з прототипом і зберегла динамічний силует із вираженим "носом", аркоподібним дахом, вигнутою віконною лінією та загостреною задньою частиною. Тоненькі діодні фари та ліхтарі – традиційна риса електрокарів Toyota.

У салоні відчувається вплив електрокросовера Toyota bZ. Саме в нього запозичили кермо та розташований високо цифровий щиток приладів. Водночас електрокар отримав більший 15,6-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника складає 463 л.

Електрокросовер багато оснащений Фото: autohome.com.cn

Комплектація Toyota bZ5 доволі багата – включає 21-дюймові диски, панорамний дах, акустику JBL із 10 динаміками, паркувальний автопілот, 9 подушок безпеки, набір електронних "помічників" та систему напівавтономного руху.

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Електромобіль Toyota bZ5 дебютував у передньопривідній 272-сильній версії. Максимальну швидкість обмежено на 160 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 65,3 та 74 кВт∙год: запас ходу становить 550 та 630 км, відповідно.

Усі Toyota bZ5 отримали 9 подушок безпеки Фото: Toyota

Електрокросовер випускають на підприємстві FAW-Toyota в Китаї, що дозволило знизити його собівартість. Саме в КНР уже стартували продажі моделі за ціною від 130 000 юанів ($18 000).

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