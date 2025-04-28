Xiaomi выводит на рынок скоростной электрический спорткар по цене Toyota Camry (фото)

В продажу поступает спортивный электромобиль JMEV 01 от Xiaomi. Недорогое купе способно разогнаться до сотни за 2,9 с.

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Электрокар презентовали еще в 2022 году под названием SSC SC-01, однако старт производства купе постоянно откладывали. Его разработал китайский стартап TGAT, в который инвестировала корпорация Xiaomi и, таким образом, спасла проект от закрытия. Цена JMEV 01 составляет всего 229 800 юаней ($31 500).

Внешне авто напоминает культовую Lancia Stratos Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль Xiaomi JMEV 01 — компактное двухместное купе с рубленым дизайном и клиновидным силуэтом. Внешне авто очень напоминает классическое купе Lancia Stratos 1972 года. В конструкции использованы алюминий, углеволокно и магний, поэтому масса электрокара составляет всего 1365 кг.

Габириты JMEV 01:

длина — 4106 мм;

ширина — 1830 мм;

высота — 1170 мм;

колесная база — 2503 мм.

В салоне нет центрального дисплея Фото: CarNewsChina

Салон JMEV 01 отличается минималистским стилем. Спорткар не имеет центрального дисплея, а все показания выводятся на цифровой щиток приборов. В отделке использована алькантара, а каркас спортивных кресел изготовлен из карбона.

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Чтобы разогнаться до сотни за 2,9 с, легкому Xiaomi JMEV 01 достаточно электрической установки на 435 сил. Максимальную скорость ограничили на 200 км/ч.

Кресла получили карбоновый каркас Фото: CarNewsChina

Батарея емкостью 60 кВт-ч обеспечивает запас хода в 500 км, а ее быстрая зарядка на 80% занимает 36 минут.

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