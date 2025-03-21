Запас хода — 770 км: раскрыты характеристики и цена первого электрокроссовера Xiaomi (фото)

Электрокроссовер Xiaomi YU7 предложат в модификациях мощностью 320, 497 и 691 л. с. Запас хода автомобиля достигнет 770 км.

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Появились новые подробности об электромобиле Xiaomi YU7. Министерство промышленности Китая частично рассекретило некоторые детали кроссовера и опубликовало его характеристики. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокроссовер предложат в версиях мощностью 320-691 л.с. Фото: Xiaomi

В частности стало известно, что новый Xiaomi YU7 можно будет оснастить колесными дисками с ярким декором — предложат на выбор два десятка цветов. Кроме того, в качестве опции будет доступен карбоновый декор.

Запас хода авто составит 670-770 км Фото: Xiaomi

Также показали первое фото интерьера Xiaomi YU7 и он существенно отличается от салона седана SU7. который уже привезли в Украину. На всю ширину передней панели растянут узенький дисплей. Среди опций будет система полуавтономного движения с лидаром (лазерным дальномером).

В салоне установили тоненький дисплей на всю ширину передней панели Фото: Xiaomi

Электромобиль Xiaomi YU7 предложат в заднеприводном 320-сильном варианте и полноприводных версиях мощностью 497 и 691 л. с. Базовая версия способна развить 240 км/ч, а самая мощная — 253 км/ч.

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Электрокроссовер Xiaomi YU7 будет комплектоваться батареями емкостью 96,3 и 101,7 кВт∙ч. Запас хода составит от 670 до 770 км, в зависимости от модификации.

Колеса кроссовера можно будет украсить разноцветным декором Фото: CarNewsChina

Новый Xiaomi YU7 поступит в продажу в Китае с лета. Стартовая цена электрокроссовера составит примерно 250 000 юаней ($34 500).

Между прочим, недавно на рынок вышел 1500-сильный спортивный электромобиль Xiaomi, который развивает 350 км/ч.

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