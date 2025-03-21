Запас ходу — 770 км: розкрито характеристики і ціну першого електрокросовера Xiaomi (фото)

Електрокросовер Xiaomi YU7 запропонують у модифікаціях потужністю 320, 497 та 691 к. с. Запас ходу автомобіля сягне 770 км.

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З’явилися нові подробиці про електромобіль Xiaomi YU7. Міністерство промисловості Китаю частково розсекретило деякі деталі кросовера та опублікувало його характеристики. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокросовер запропонують у версіях потужністю 320-691 к. с. Фото: Xiaomi

Зокрема стало відомо, що новий Xiaomi YU7 можна буде оснастити колісними дисками з яскравим декором – запропонують на вибір два десятки кольорів. Крім того, в якості опції буде доступний карбоновий декор.

Запас ходу авто складе 670-770 км Фото: Xiaomi

Також показали перше фото інтер’єру Xiaomi YU7 і він суттєво відрізняється від салону седана SU7. який вже привезли в Україну. На всю ширину передньої панелі розтягнуто вузенький дисплей. Серед опцій буде система напівавтономного руху з лідаром (лазерним дальноміром).

У салоні встановили тоненький дисплей на всю ширину передньої панелі Фото: Xiaomi

Електромобіль Xiaomi YU7 запропонують у задньопривідному 320-сильному варіанті та повнопривідних версіях потужністю 497 та 691 к. с. Базова версія здатна розвинути 240 км/год, а найпотужніша – 253 км/год.

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Електрокросовер Xiaomi YU7 комплектуватимуть батареями ємністю 96,3 та 101,7 кВт∙год. Запас ходу складе від 670 до 770 км, залежно від модифікації.

Колеса кросовера можна буде прикрасити різнокольоровим декором Фото: CarNewsChina

Новий Xiaomi YU7 надійде в продаж у Китаї з літа. Стартова ціна електрокросовера складе приблизно 250 000 юанів ($34 500).

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов 1500-сильний спортивний електромобіль Xiaomi, який розвиває 350 км/год.

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