Xiaomi виводить на ринок швидкісний електричний спорткар за ціною Toyota Camry (фото)

У продаж надходить спортивний електромобіль JMEV 01 від Xiaomi. Недороге купе здатне розігнатися до сотні за 2,9 с.

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Електрокар презентували ще в 2022 році під назвою SSC SC-01, проте старт виробництва купе постійно відкладали. Його розробив китайський стартап TGAT, в який інвестувала корпорація Xiaomi і, таким чином, врятувала проєкт від закриття. Ціна JMEV 01 становить усього 229 800 юанів ($31 500).

Зовні авто нагадує культову Lancia Stratos Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль Xiaomi JMEV 01 – компактне двомісне купе із рубаним дизайном та клиноподібним силуетом. Зовні авто дуже нагадує класичне купе Lancia Stratos 1972 року. В конструкції використано алюміній, вуглеволокно і магній, тому маса електрокара становить усього 1365 кг.

Габирити JMEV 01:

довжина – 4106 мм;

ширина – 1830 мм;

висота – 1170 мм;

колісна база – 2503 мм.

У салоні немає центрального дисплею Фото: CarNewsChina

Салон JMEV 01 вирізняється мінімалістським стилем. Спорткар не має центрального дисплею, а всі покази виводяться на цифровий щиток приладів. В оздобленні використано алькантару, а каркас спортивних крісел виготовлено з карбону.

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Аби розігнатися до сотні за 2,9 с, легкому Xiaomi JMEV 01 достатньо електричної установки на 435 сил. Максимальну швидкість обмежили на 200 км/год.

Крісла отримали карбоновий каркас Фото: CarNewsChina

Батарея ємністю 60 кВт-год забезпечує запас ходу в 500 км, а її швидка зарядка на 80% займає 36 хвилин.

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