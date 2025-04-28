Xiaomi виводить на ринок швидкісний електричний спорткар за ціною Toyota Camry (фото)
У продаж надходить спортивний електромобіль JMEV 01 від Xiaomi. Недороге купе здатне розігнатися до сотні за 2,9 с.
Про електричний спорткар розповіли на сайті CarNewsChina.
Електрокар презентували ще в 2022 році під назвою SSC SC-01, проте старт виробництва купе постійно відкладали. Його розробив китайський стартап TGAT, в який інвестувала корпорація Xiaomi і, таким чином, врятувала проєкт від закриття. Ціна JMEV 01 становить усього 229 800 юанів ($31 500).
Китайський електромобіль Xiaomi JMEV 01 – компактне двомісне купе із рубаним дизайном та клиноподібним силуетом. Зовні авто дуже нагадує класичне купе Lancia Stratos 1972 року. В конструкції використано алюміній, вуглеволокно і магній, тому маса електрокара становить усього 1365 кг.
Габирити JMEV 01:
- довжина – 4106 мм;
- ширина – 1830 мм;
- висота – 1170 мм;
- колісна база – 2503 мм.
Салон JMEV 01 вирізняється мінімалістським стилем. Спорткар не має центрального дисплею, а всі покази виводяться на цифровий щиток приладів. В оздобленні використано алькантару, а каркас спортивних крісел виготовлено з карбону.Важливо
Аби розігнатися до сотні за 2,9 с, легкому Xiaomi JMEV 01 достатньо електричної установки на 435 сил. Максимальну швидкість обмежили на 200 км/год.
Батарея ємністю 60 кВт-год забезпечує запас ходу в 500 км, а її швидка зарядка на 80% займає 36 хвилин.
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