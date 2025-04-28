Потужність — 1000 сил: конкурента Porsche Taycan від Mercedes показали до прем'єри (фото)

Опублікуовано перший тизер спортивного електрокара Mercedes. Він дебютує в червні та стане найпотужнішим електромобілем марки.

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Зображення електромобіля опублікували на сторінці Mercedes-AMG в Instagram.

Саме цей підрозділ займається розробкою моделі. Електромобіль Mercedes-AMG кине виклик Porsche Taycan, Audi e-tron GT та Tesla Model S Plaid. Його продажі стартують у 2026 році.

Електромобіль отримає 1000-сильну установку Фото: Mercedes-Benz

Електрокар буде серійною версією концепта Mercedes AMG Vision 2022 року. Судячи з тизера, він збереже обтічний дизайн прототипа з довгим капотом, вигнутим дахом та загостреною задньою частиною. А на шпигунських фото видно, що седан отримає висувне антикрило.

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Електромобіль Mercedes стане першою моделлю на новій платформі AMG.EA. Пізніше цю ж архітектуру використовуватиме і спортивний електрокросовер. Її особливість – 800-вольтне електрообладнання, яке дозволяє надшвидку зарядку.

Ззаду встановлене висувне антикрило Фото: Mercedes-Benz

Характеристики електрокара поки тримають у секреті. Його запропонують у кількох модифікаціях, причому топова версія отримає двомоторну установку потужністю приблизно 1000 сил. Також варто очікувати, що авто отримає керовані задні колеса, пневмопідвіску та активні стабілізатори.

Раніше Mercedes-Benz презентував конкурента Tesla Model Y із запасом ходу 792 км.

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