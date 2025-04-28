Мощность — 1000 сил: конкурента Porsche Taycan от Mercedes показали до премьеры (фото)
Опубликован первый тизер спортивного электрокара Mercedes. Он дебютирует в июне и станет самым мощным электромобилем марки.
Изображение электромобиля опубликовали на странице Mercedes-AMG в Instagram.
Именно это подразделение занимается разработкой модели. Электромобиль Mercedes-AMG бросит вызов Porsche Taycan, Audi e-tron GT и Tesla Model S Plaid. Его продажи стартуют в 2026 году.
Электрокар будет серийной версией концепта Mercedes AMG Vision 2022 года. Судя по тизеру, он сохранит обтекаемый дизайн прототипа с длинным капотом, изогнутой крышей и заостренной задней частью. А на шпионских фото видно, что седан получит выдвижное антикрыло.Важно
Электромобиль Mercedes станет первой моделью на новой платформе AMG.EA. Позже эту же архитектуру будет использовать и спортивный электрокроссовер. Ее особенность — 800-вольтовое электрооборудование, которое позволяет сверхбыструю зарядку.
Характеристики электрокара пока держат в секрете. Его предложат в нескольких модификациях, причем топовая версия получит двухмоторную установку мощностью примерно 1000 сил. Также стоит ожидать, что авто получит управляемые задние колеса, пневмоподвеску и активные стабилизаторы.
Ранее Mercedes-Benz презентовал конкурента Tesla Model Y с запасом хода 792 км.
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