Мощность — 1000 сил: конкурента Porsche Taycan от Mercedes показали до премьеры (фото)

Опубликован первый тизер спортивного электрокара Mercedes. Он дебютирует в июне и станет самым мощным электромобилем марки.

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Изображение электромобиля опубликовали на странице Mercedes-AMG в Instagram.

Именно это подразделение занимается разработкой модели. Электромобиль Mercedes-AMG бросит вызов Porsche Taycan, Audi e-tron GT и Tesla Model S Plaid. Его продажи стартуют в 2026 году.

Электромобиль получит 1000-сильную установку Фото: Mercedes-Benz

Электрокар будет серийной версией концепта Mercedes AMG Vision 2022 года. Судя по тизеру, он сохранит обтекаемый дизайн прототипа с длинным капотом, изогнутой крышей и заостренной задней частью. А на шпионских фото видно, что седан получит выдвижное антикрыло.

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Электромобиль Mercedes станет первой моделью на новой платформе AMG.EA. Позже эту же архитектуру будет использовать и спортивный электрокроссовер. Ее особенность — 800-вольтовое электрооборудование, которое позволяет сверхбыструю зарядку.

Сзади установлено выдвижное антикрыло Фото: Mercedes-Benz

Характеристики электрокара пока держат в секрете. Его предложат в нескольких модификациях, причем топовая версия получит двухмоторную установку мощностью примерно 1000 сил. Также стоит ожидать, что авто получит управляемые задние колеса, пневмоподвеску и активные стабилизаторы.

Ранее Mercedes-Benz презентовал конкурента Tesla Model Y с запасом хода 792 км.

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