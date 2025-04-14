Догори дриґом: електричний суперкар із Британії вміє їздити по стелі (відео)

Електромобіль McMurtry Speirling має настільки велику притискну силу, що здатен триматися на стелі та не падати. Це продемонстрували в реальних умовах.

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Новий McMurtry Speirling, який уже встиг прославитися тим, що обігнав болід "Формули-1", показав переваги своєї конструкції в цікавий спосіб. Електрокар заїхав на спеціальну платформу, яка перевернулася догори дриґом.

Як не дивно, автомобіль не впав на дах, а продовжив триматися за платформу. Навіть у нерухомому стані він здатен генерувати 2000 кг притискної сили при тому, що сам важить усього 1000 кг.

Електрокар генерує 2000 кг притискної сили Фото: скриншот / YouTube

Річ у тім, що притискну силу в McMurtry Speirling створюють не лише антикрило, обвіс та дифузор. У його днищі встановлено потужні вентилятори, які висмоктують повітря з-під авто і створюють вакуум. Завдяки ньому електричний суперкар буквально прилипає до дороги.

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Якщо традиційна аеродинаміка змушує розганятися до великих швидкостей, аби добитися максимальної притискної сили, то в McMurtry Speirling її можна отримати, просто увімкнувши вентилятори.

Притискна сила доступна навіть якщо автомобіль стоїть Фото: скриншот / YouTube

Одномісний суперкар McMurtry Speirling вражає не лише здатністю їздити догори дриґом, але й динамікою. Легке 1000-сильне авто може розігнатися до 100 км/год за 1,4 с, а до 160 км/год – за 2,63 с. Заїзд на ¼ милі (402 м) здійснюється всього за 7,97 с.

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