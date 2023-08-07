Болід "Формули-1" кинув виклик найшвидшим суперкарам у світі на прямій (відео)

Електричні суперкари Rimac Nevera та McMurtry Spéirling виявилися гідними суперниками для боліда "Формули-1". Блогери влаштували кілька заїздів по прямій, щоб визначити переможця.

Related video

Блогери влаштували драг-рейсинг між болідом "Формули-1", Rimac Nevera та McMurtry Spéirling. Перегони вийшли дуже видовищними. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Сучасні суперкари стали настільки швидкими, що їх дедалі частіше порівнюють з болідами "Формули-1". Блогери вирішили з'ясувати, наскільки найшвидші електромобілі на планеті близькі до цього. Для перегонів обрали дорожнього рекордсмена Rimac Nevera і McMurtry Spéirling, який дивує своєю динамікою розгону з місця.

Red Bull RB8 оснащений 2,4-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 800 к.с. Цей болід "Формули-1" важить лише 700 кг.

Rimac Nevera оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1914 к.с. Вага суперкара становить 2300 кг.

McMurtry Spéirling оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 1000 к.с. Трековий суперкар важить 1000 кг.

У першому заїзді з місця McMurtry Spéirling спершу сильно відірвався від конкурентів. Проте Rimac Nevera встиг обігнати трековий суперкар прямо перед фінішем. Red Bull RB8 посів третє місце.

У другому заїзді з місця McMurtry Spéirling уже зміг завоювати перемогу. Rimac Nevera посів друге місце, а болід Red Bull RB8 знову виявився останнім.

Третій заїзд з місця закріпив перемогу Rimac Nevera. McMurtry Spéirling приїхав до фінішу другим, а Red Bull RB8 посів третє місце.

Важливо

Porsche 911 і Tesla Model X порівняли в заїзді по прямій (відео)

У заїзді з наскоку Rimac Nevera впевнено відірвався від конкурентів. Цього разу Red Bull RB8 розташувався на другому місці, а McMurtry Spéirling фінішував останнім.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували драг-рейсинг між Bugatti Chiron SuperSport, Rimac Nevera і Tesla Model S Plaid.