Болид "Формулы-1" бросил вызов быстрейшим суперкарам в мире на прямой (видео)

Электрические суперкары Rimac Nevera и McMurtry Spéirling оказались достойными соперниками для болида "Формулы-1". Блогеры устроили несколько заездов по прямой, чтобы определить победителя.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между болидом "Формулы-1", Rimac Nevera и McMurtry Spéirling. Гонка получилась очень зрелищной. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Современные суперкары стали настолько быстрыми, что их все чаще сравнивают с болидами "Формулы-1". Блогеры решили выяснить, насколько быстрейшие электромобили на планете близки к этому. Для гонки выбрали дорожного рекордсмена Rimac Nevera и McMurtry Spéirling, который удивляет своей динамикой разгона с места.

Red Bull RB8 оснащен 2,4-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 800 л.с. Этот болид "Формулы-1" весит всего 700 кг.

Rimac Nevera оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1914 л.с. Вес суперкара составляет 2300 кг.

McMurtry Spéirling оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 1000 л.с. Трековый суперкар весит 1000 кг.

В первом заезде с места McMurtry Spéirling сперва сильно оторвался от конкурентов. Тем не менее Rimac Nevera успел обогнать трековый суперкар прямо перед финишем. Red Bull RB8 занял третье место.

Во втором заезде с места McMurtry Spéirling уже смог завоевать победу. Rimac Nevera занял второе место, а болид Red Bull RB8 снова оказался последним.

Третий заезд с места закрепил победу Rimac Nevera. McMurtry Spéirling приехал к финишу вторым, а Red Bull RB8 занял третье место.

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В заезде с ходу Rimac Nevera уверенно оторвался от конкурентов. В этот раз Red Bull RB8 расположился на втором месте, а McMurtry Spéirling финишировал последним.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили драг-рейсинг между Bugatti Chiron SuperSport, Rimac Nevera и Tesla Model S Plaid.