Bugatti Chiron бросил вызов быстрейшим электромобилям в мире на прямой (видео)

Блогеры устроили несколько заездов по прямой, где Bugatti Chiron SuperSport, Rimac Nevera и Tesla Model S Plaid показали свои возможности. Один из автомобилей одержал безоговорочную победу.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между гиперкаром Bugatti Chiron SuperSport и электромобилями Rimac Nevera и Tesla Model S Plaid. Гонки провели на отрезке дороги посреди кукурузного поля. Видео опубликовали на YouTube-канале The Triple F Collection.

Bugatti Chiron SuperSport считается одним из самых быстрых автомобилей на планете. Тем не менее конкуренты не стоят на месте и предлагают свои сверхбыстрые авто.

Rimac Nevera и Tesla Model S Plaid разрушили все стереотипы о том, что электромобили медленнее автомобилей с ДВС. Эти модели набирают первую сотню примерно за две секунды.

Bugatti Chiron SuperSport оснащен 8,0-литровым турбированным двигателем W16 мощностью 1600 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,4 секунды, а максимальная скорость составляет 440 км/ч.

Rimac Nevera оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1914 л.с. и 2360 Нм крутящего момента. Электрический суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,97 секунды и развивать скорость до 412 км/ч.

Tesla Model S Plaid оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1020 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,1 секунды, а максимальная скорость составляет 322 км/ч.

Сперва блогеры устроили гонку между Bugatti Chiron SuperSport и Rimac Nevera. Хорватский электромобиль с легкостью опередил своего конкурента.

Bugatti Chiron SuperSport смог проехать 1/4 мили за 9,39 секунды. Rimac Nevera выполнил это упражнение всего за 8,72 секунды.

Позже блогеры сравнили Rimac Nevera с Tesla Model S Plaid. Американский электромобиль стартовал лучше хорватского суперкара, но ему не хватило мощности, чтобы одержать победу.

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Эко-гонка: электромобили Tesla сравнили в заезде по прямой (видео)

Tesla Model S Plaid проехал 1/4 мили за 9,50 секунды. В итоге Rimac Nevera одержал безоговорочную победу.

Ранее Фокус писал, что блогеры устроили драг-рейсинг между тремя заряженными пикапами — Volkswagen Amarok PanAmericana, Toyota Hilux GR Sport и Ford Ranger Raptor.