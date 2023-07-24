Эко-гонка: электромобили Tesla сравнили в заезде по прямой (видео)

Электромобили Tesla не только дорогие и экологичные, но и очень быстрые. Блогеры выяснили, какая легковая модель является самой быстрой на прямой.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между всеми легковыми электромобилями Tesla. В гонке участвовали только топовые варианты моделей Model S, Model X, Model Y и Model 3. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Электромобили Tesla ценят не только за их экологичность и большой запас хода, но и за динамические характеристики. Заряженные версии этих электрокаров способны разгоняться до сотни быстрее своих конкурентов с ДВС.

Tesla Model S Plaid оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 1020 л.с. и 1420 Нм крутящего момента. Вес электромобиля составляет 2190 кг.

Tesla Model X Plaid приводят в движение три электромотора, которые выдают мощность 1020 л.с. и 1420 Нм крутящего момента. Электрокроссовер весит 2464 кг.

Tesla Model 3 Performance оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 527 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Вес электромобиля составляет 1844 кг.

Tesla Model Y Performance приводят в движение два электромотора, которые выдают мощность 527 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Электрокроссовер весит 1997 кг.

В первом заезде с места Tesla Model S Plaid заняла первое место. Несмотря на очень большой вес, Tesla Model X Plaid получила второе место. На третьем месте расположилась Tesla Model 3 Performance, а последним оказалась Tesla Model Y Performance.

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В остальных заездах ситуация повторилась. Tesla Model S Plaid закрепила первенство среди всех электромобилей бренда.

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