Спорткары Toyota сравнили с гоночным пикапом на прямой (видео)

В этом заезде столкнулись совершенно разные автомобили — компактный хэтчбек, спорткар и пикап для ралли "Дакар". Они оказались достойными соперниками друг для друга.

Related video

Блогеры устроили драг-рейсинг между спорткаром Toyota Supra, заряженным хэтчбеком Toyota GR Yaris и гоночным пикапом для ралли "Дакар" Toyota GR Dakar Hilux. Автомобили отлично показали себя в заездах на прямой. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

За рулем Toyota GR Dakar Hilux находился трехкратный победитель ралли "Дакар" Нассер Аль-Аттия. Также в заездах принимал участие чемпион мира по ралли и ралли-рейдам Матье Бомель за рулем хэтчбека Toyota GR Yaris.

Toyota GR Yaris оснащен 1,6-литровым трехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 264 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Это самый легкий автомобиль из тройки претендентов.

Под капотом Toyota GR Supra расположен 3,0-литровый турбированный двигатель мощностью 387 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Спорткар имеет задний привод и весит 1530 кг.

Toyota GR Dakar Hilux оснащен 3,5-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 405 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Этот пикап одержал победу в ралли "Дакар-2023".

В первом заезде по прямой Toyota GR Supra стартовал хуже всех, но позже спорткару удалось не только догнать, но и обойти своих соперников. Toyota GR Yaris приехал к финишу последним, а Toyota GR Dakar Hilux занял второе место.

Важно

Старые спорткары BMW, Mazda и Nissan сравнили в заезде по прямой (видео)

В остальных заездах Toyota GR Dakar Hilux ехал с отключенным ограничителем мощности. Это позволило пикапу одержать победу над Toyota GR Supra.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры устроили драг-рейсинг между новым Ford Ranger, Volkswagen Amarok и еще пятью популярными пикапами из США, Японии и Китая.