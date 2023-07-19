Пикапы Ford, Toyota и Volkswagen сравнили в заезде на прямой (видео)

Все три пикапа обладают похожей мощностью, но они сильно отличаются друг от друга. Блогеры сравнили автомобили в заездах с места и с ходу, чтобы определить победителя.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между тремя заряженными пикапами — Volkswagen Amarok PanAmericana, Toyota Hilux GR Sport и Ford Ranger Raptor. Одна из этих моделей уверенно доминировала над конкурентами. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Пикапы обычно используют для перевозки груза и езды по бездорожью. В этот раз этим автомобилям пришлось показать свои возможности в необычной для себя среде.

Volkswagen Amarok PanAmericana оснащен 3,0-литровым турбодизелем V6 мощностью 240 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Под капотом Toyota Hilux GR Sport расположен 2,8-литровый турбодизель, который развивает мощность 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Ford Ranger Raptor получил 3,0-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 300 л.с. и 491 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

В первом заезде с места Ford Ranger Raptor уверенно вырвался вперед. Volkswagen Amarok PanAmericana плохо стартовал и приехал к финишу последним, а Toyota Hilux GR Sport заняла второе место.

Второй заезд поменял местами позиции Volkswagen Amarok PanAmericana и Toyota Hilux GR Sport. Тем не менее Ford Ranger Raptor все еще был в лидерах.

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В заездах с ходу ситуация повторилась. Ford Ranger Raptor снова занял первое место, Volkswagen Amarok PanAmericana приехал вторым, а Toyota Hilux GR Sport досталось последнее место.

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