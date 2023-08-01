Bugatti Chiron кинув виклик найшвидшим електромобілям у світі на прямій (відео)

Блогери влаштували кілька заїздів по прямій, де Bugatti Chiron SuperSport, Rimac Nevera та Tesla Model S Plaid показали свої можливості. Один з автомобілів здобув беззаперечну перемогу.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між гіперкаром Bugatti Chiron SuperSport та електромобілями Rimac Nevera і Tesla Model S Plaid. Перегони провели на відрізку дороги посеред кукурудзяного поля. Відео опублікували на YouTube-каналі The Triple F Collection.

Bugatti Chiron SuperSport вважається одним з найшвидших автомобілів на планеті. Проте конкуренти не стоять на місці та пропонують свої надшвидкі авто.

Rimac Nevera та Tesla Model S Plaid зруйнували всі стереотипи про те, що електромобілі повільніші за автомобілі з ДВЗ. Ці моделі набирають першу сотню приблизно за дві секунди.

Bugatti Chiron SuperSport оснащений 8,0-літровим турбованим двигуном W16 потужністю 1600 к.с. і 1600 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,4 секунди, а максимальна швидкість становить 440 км/год.

Rimac Nevera оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1914 к.с. і 2360 Нм крутного моменту. Електричний суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 1,97 секунди та розвивати швидкість до 412 км/год.

Tesla Model S Plaid оснащений трьома електромоторами сумарною потужністю 1020 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,1 секунди, а максимальна швидкість становить 322 км/год.

Спершу блогери влаштували перегони між Bugatti Chiron SuperSport і Rimac Nevera. Хорватський електромобіль з легкістю випередив свого конкурента.

Bugatti Chiron SuperSport зміг проїхати 1/4 милі за 9,39 секунди. Rimac Nevera виконав цю вправу всього за 8,72 секунди.

Пізніше блогери порівняли Rimac Nevera з Tesla Model S Plaid. Американський електромобіль стартував краще за хорватський суперкар, але йому не вистачило потужності, щоб здобути перемогу.

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Екологічні перегони: електромобілі Tesla порівняли в заїзді по прямій (відео)

Tesla Model S Plaid проїхав 1/4 милі за 9,50 секунди. У підсумку Rimac Nevera здобув беззаперечну перемогу.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували драг-рейсинг між трьома зарядженими пікапами — Volkswagen Amarok PanAmericana, Toyota Hilux GR Sport і Ford Ranger Raptor.