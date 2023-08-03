Porsche 911 и Tesla Model X сравнили в заезде по прямой (видео)

Блогеры так и не смогли определить победителя этой гонки и предоставили такую возможность зрителям. Оба автомобиля оказались очень быстрыми на прямой.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между спорткаром Porsche 911 Turbo S и электрокроссовером Tesla Model X Plaid. Несмотря на разницу в классе, оба автомобиля оказались достойными соперниками. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Porsche 911 Turbo S является самой быстрой модификацией спорткара на прямой. Тем не менее топовая версия Tesla Model X Plaid также может похвастаться впечатляющей динамикой разгона.

Porsche 911 Turbo S оснащен 3,8-литровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 650 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Tesla Model X Plaid приводят в движение три электромотора, которые выдают мощность 1020 л.с. и 1420 Нм крутящего момента. Электрокроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,6 секунды.

В первом заезде с места оба автомобиля стартовали почти одинаково. Несмотря на это электрокроссовер Tesla Model X Plaid смог вырваться вперед и финишировал первым.

Во втором заезде с места Porsche 911 Turbo S смог стартовать лучше. В этот раз немецкий спорткар одержал победу.

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В заезде с ходу Tesla Model X Plaid смог приехать к финишу первым. Тем не менее блогерам было трудно определить победителя.

Ранее Фокус писал, что блогеры устроили драг-рейсинг между всеми легковыми электромобилями Tesla.