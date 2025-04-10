Новий Cadillac Escalade за $130 000 перетворили на елітний ресторан на колесах (фото)
Власники нового Cadillac Escalade IQ отримали можливість заказати ексклюзивну послугу – романтичну вечерю на двох на задньому сидінні свого позашляховика.
Про це повідомляється на офіційному сайті концерну General Motors.
Виробники преміальних авто останнім часом пропонують покупцям не лише ексклюзивні опції, але й цікаві послуги та враження. Саме тому і з’явилася програма Cadillac of Reservations, яка дозволяє власникам електричного Escalade IQ вартістю від $130 000 спробувати делікатеси з елітних ресторанів просто у своєму авто.
На відміну від сервісу Drive-Through (до нього належить, зокрема, "МакДрайв"), водієві і пасажирам Cadillac Escalade IQ не лише продадуть страви, але й накриють на стіл. Річ у тім, що на другому ряді електрокара є розкладні столики.
Наразі власникам Cadillac Escalade IQ пропонують спробувати страви ресторану корейської кухні COQODAQ з Нью-Йорку, а також італійського ресторану La Dolce Vita в Лос-Анджелесі, який популярний серед голлівудських знаменитостей.
Влітку до програми Cadillac of Reservations долучиться стейк-хауз COTE в Маямі та ресторан State Bird Provisions із Сан Франциско, який спеціалізується на стравах з курятини. Щоб підкреслити ексклюзивність пропозиції, в Cadillac вирішили обмежити кількість запрошень на романтичну вечерю в авто.
Між іншим, нещодавно новий Cadillac Escalade IQ отримав 5,8-метрову подовжену модифікацію.
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