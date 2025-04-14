Вверх ногами: электрический суперкар из Британии умеет ездить по потолку (видео)
Электромобиль McMurtry Speirling имеет настолько большую прижимную силу, что способен держаться на потолке и не падать. Это продемонстрировали в реальных условиях.
Видео с интересным трюком опубликовали на Youtube-канале британского автопроизводителя.
Новый McMurtry Speirling, который уже успел прославиться тем, что обогнал болид "Формулы-1", показал преимущества своей конструкции интересным способом. Электрокар заехал на специальную платформу, которая перевернулась вверх тормашками.
Как ни странно, автомобиль не упал на крышу, а продолжил держаться за платформу. Даже в неподвижном состоянии он способен генерировать 2000 кг прижимной силы при том, что сам весит всего 1000 кг.
Дело в том, что прижимную силу в McMurtry Speirling создают не только антикрыло, обвес и диффузор. В его днище установлены мощные вентиляторы, которые высасывают воздух из-под авто и создают вакуум. Благодаря ему электрический суперкар буквально прилипает к дороге.
Если традиционная аэродинамика заставляет разгоняться до больших скоростей, чтобы добиться максимальной прижимной силы, то в McMurtry Speirling ее можно получить, просто включив вентиляторы.
Одноместный суперкар McMurtry Speirling поражает не только способностью ездить вверх ногами, но и динамикой. Легкое 1000-сильное авто может разогнаться до 100 км/ч за 1,4 с, а до 160 км/ч — за 2,63 с. Заезд на ¼ мили (402 м) осуществляется всего за 7,97 с.
Ранее Фокус рассказывал, что новый электромобиль Cadillac превратили в ресторан на колесах.
Также мы писали о новом семейном электрокаре Zeekr с запасом хода более 800 км.