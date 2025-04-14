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Авто

Вверх ногами: электрический суперкар из Британии умеет ездить по потолку (видео)

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Фото: скриншот / YouTube | McMurtry Speirling способен держаться вверх ногами

Электромобиль McMurtry Speirling имеет настолько большую прижимную силу, что способен держаться на потолке и не падать. Это продемонстрировали в реальных условиях.

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Видео с интересным трюком опубликовали на Youtube-канале британского автопроизводителя.

Новый McMurtry Speirling, который уже успел прославиться тем, что обогнал болид "Формулы-1", показал преимущества своей конструкции интересным способом. Электрокар заехал на специальную платформу, которая перевернулась вверх тормашками.

Как ни странно, автомобиль не упал на крышу, а продолжил держаться за платформу. Даже в неподвижном состоянии он способен генерировать 2000 кг прижимной силы при том, что сам весит всего 1000 кг.

McMurtry Speirling, вверх ногами, электромобиль McMurtry Fullscreen
Электрокар генерирует 2000 кг прижимной силы
Фото: скриншот / YouTube

Дело в том, что прижимную силу в McMurtry Speirling создают не только антикрыло, обвес и диффузор. В его днище установлены мощные вентиляторы, которые высасывают воздух из-под авто и создают вакуум. Благодаря ему электрический суперкар буквально прилипает к дороге.

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Если традиционная аэродинамика заставляет разгоняться до больших скоростей, чтобы добиться максимальной прижимной силы, то в McMurtry Speirling ее можно получить, просто включив вентиляторы.

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Прижимная сила доступна даже если автомобиль стоит
Фото: скриншот / YouTube

Одноместный суперкар McMurtry Speirling поражает не только способностью ездить вверх ногами, но и динамикой. Легкое 1000-сильное авто может разогнаться до 100 км/ч за 1,4 с, а до 160 км/ч — за 2,63 с. Заезд на ¼ мили (402 м) осуществляется всего за 7,97 с.

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