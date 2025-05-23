Перший електромобіль Mazda зняли з виробництва: причина відома

Електромобіль Mazda MX-30 покидає ринок. Наступне покоління нестандартної моделі не планується.

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Про це повідомляє видання Auto Express.

Електричний кросовер Mazda MX-30 вже припинили виробляти в Японії. Перший електромобіль Mazda випускали з 2019 року і він так і не став популярним — продавали менш ніж 20 000 авто на рік.

Кросовер вирізняється нестандартними дверима Фото: Mazda

Mazda MX-30 вирізняється оригінальним дизайном із незвичними дверима і досить непогано керується, проте має дуже малу батарею ємністю 35,5 кВт∙год. Запас ходу електрокара складає всього 200 км (за циклом WLTP). У конкурентів у цьому ціновому сегменті є досконаліші та більш "дальнобійні" моделі.

Тепер на ринок виходять сучасніші електромобілі Mazda зі значно більшим запасом ходу. Нова Mazda 6e та електрокросовер CX-6e зможуть проїхати понад 500 км без підзарядки. Від Mazda MX-30 вирішили відмовитися.

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Примітно, що поки припинили випускати саме електромобіль Mazda MX-30. Гібридна версія моделі та плагін-гібрид e-Skyactiv R-EV із оригінальним роторно-поршневим мотор-генератором наразі залишаються на конвеєрі, адже продаються дещо краще.

Між іншим, нещодавно презентували електромобіль Mazda у спортивному стилі.

Також Фокус розповідав про новий компактний кросовер Mazda.