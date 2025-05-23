Первый электромобиль Mazda сняли с производства: причина известна

Электромобиль Mazda MX-30 покидает рынок. Следующее поколение нестандартной модели не планируется.

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Об этом сообщает издание Auto Express.

Электрический кроссовер Mazda MX-30 уже прекратили производить в Японии. Первый электромобиль Mazda выпускали с 2019 года и он так и не стал популярным — продавали менее 20 000 авто в год.

Кроссовер отличается нестандартными дверями Фото: Mazda

Mazda MX-30 отличается оригинальным дизайном с необычными дверями и довольно неплохо управляется, однако имеет очень малую батарею емкостью 35,5 кВт∙ч. Запас хода электрокара составляет всего 200 км (по циклу WLTP). У конкурентов в этом ценовом сегменте есть более совершенные и более "дальнобойные" модели.

Теперь на рынок выходят более современные электромобили Mazda со значительно большим запасом хода. Новая Mazda 6e и электрокроссовер CX-6e смогут проехать более 500 км без подзарядки. От Mazda MX-30 решили отказаться.

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Примечательно, что пока прекратили выпускать именно электромобиль Mazda MX-30. Гибридная версия модели и плагин-гибрид e-Skyactiv R-EV с оригинальным роторно-поршневым мотор-генератором пока остаются на конвейере, ведь продаются несколько лучше.

Между прочим, недавно презентовали электромобиль Mazda в спортивном стиле.

Также Фокус рассказывал о новом компактном кроссовере Mazda.