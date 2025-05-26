Запас хода — 1300 км: стали известны характеристики электрифицированного кроссовера Mazda (фото)

Раскрыты новые подробности новой Mazda EZ-60. Электрифицированный кроссовер бросит вызов Tesla Model Y.

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Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новая Mazda EZ-60 дебютировала в апреле на автошоу в Шанхае, а позже появится в Европе под названием CX-6e. На презентации характеристики авто рассекретили частично, а теперь они стали известны благодаря информации от министерства промышленности Китая. Дело в том, что авто будут выпускать в КНР на совместном предприятии с Changan.

Авто оснастили 258-сильным мотором Фото: Mazda

Кроссовер Mazda EZ-60 отличается стремительным граненым дизайном. Модель станет конкурентом Tesla Model Y, хотя несколько больше по размерам.

Габариты Mazda EZ-60 2025:

длина — 4850 мм;

ширина — 1935 мм;

высота — 1620 мм;

колесная база — 2902 мм;

масса — 1992-2180 кг.

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В салоне нет панели приборов, а вся информация выводится на 26,5-дюймовый центральный дисплей. Объем багажника составляет 350-2036 л, также есть 126-литровый отсек спереди.

Кроссовер получил большой 26,5-дюймовый тачскрин Фото: Mazda

Комплектация Mazda EZ-60 включает камеры кругового обзора, электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж кресел. Среди опций есть аудиосистема с 23 динамиками и камеры вместо зеркал заднего вида.

Все Mazda EZ-60 2025 получат 258-сильный электромотор на задней оси. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 185 км/ч. Электромобиль Mazda EZ-60 оснащен батареей на 80 кВт∙ч, а его запас хода составляет 600 км.

Также предложат вариант с 1,5-литровым бензиновым генератором на 98 л. с. и меньшей батареей емкостью 31,7 кВт∙ч. Такой кроссовер Mazda EZ-60 способен проехать 160 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге достигнет 1300 км.

Между прочим, недавно Mazda прекратила выпускать свой первый электрокроссовер.

Также Фокус писал о новой электрифицированной Mazda в спортивном стиле.