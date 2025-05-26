Запас хода — 1300 км: стали известны характеристики электрифицированного кроссовера Mazda (фото)
Раскрыты новые подробности новой Mazda EZ-60. Электрифицированный кроссовер бросит вызов Tesla Model Y.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новая Mazda EZ-60 дебютировала в апреле на автошоу в Шанхае, а позже появится в Европе под названием CX-6e. На презентации характеристики авто рассекретили частично, а теперь они стали известны благодаря информации от министерства промышленности Китая. Дело в том, что авто будут выпускать в КНР на совместном предприятии с Changan.
Кроссовер Mazda EZ-60 отличается стремительным граненым дизайном. Модель станет конкурентом Tesla Model Y, хотя несколько больше по размерам.
Габариты Mazda EZ-60 2025:
- длина — 4850 мм;
- ширина — 1935 мм;
- высота — 1620 мм;
- колесная база — 2902 мм;
- масса — 1992-2180 кг.
В салоне нет панели приборов, а вся информация выводится на 26,5-дюймовый центральный дисплей. Объем багажника составляет 350-2036 л, также есть 126-литровый отсек спереди.
Комплектация Mazda EZ-60 включает камеры кругового обзора, электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж кресел. Среди опций есть аудиосистема с 23 динамиками и камеры вместо зеркал заднего вида.
Все Mazda EZ-60 2025 получат 258-сильный электромотор на задней оси. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 185 км/ч. Электромобиль Mazda EZ-60 оснащен батареей на 80 кВт∙ч, а его запас хода составляет 600 км.
Также предложат вариант с 1,5-литровым бензиновым генератором на 98 л. с. и меньшей батареей емкостью 31,7 кВт∙ч. Такой кроссовер Mazda EZ-60 способен проехать 160 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге достигнет 1300 км.
Между прочим, недавно Mazda прекратила выпускать свой первый электрокроссовер.
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