Созданный украинцами Бэтмобиль с пулеметами продали в Дубае по цене суперкара (фото)

В Дубае за $270 000 продали единственный в своем роде Бэтмобиль. К созданию уникального авто присоединились украинцы.

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О необычном автомобиле рассказали на сайте Carscoops.

Двери авто поднимаются вверх

Новый Бэтмобиль создали совместно украинское ателье Specautotuning и немецкая компания AVG Autos. За основу взяли купе Mercedes CL55 AMG начала 2000-х.

Сзади установили два больших антикрыла

Для авто создали полностью новый кузов из композитных материалов, причем часть деталей напечатали на 3D-принтере. Дизайн получился самобытным и не повторяет какой-то конкретный Бэтмобиль из кино.

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Внешность авто получилась довольно брутальной. Спереди установили муляж турели с пулеметами, а сзади — два гигантских антикрыла. Также привлекают к себе внимание большие 22,5-дюймовые шины от трактора и двери, которые поднимаются вверх.

Спереди расположена турель с пулеметами

Салон Mercedes CL55 AMG отделан кожей и карбоном. Внутри установили руль Momo и спортивные кресла Bride. Автомобиль оснащен климат-контролем, сенсорным дисплеем и камерами кругового обзора.

В салоне появился руль Momo Бэтмобиль оснастили спортивными креслами

5,4-литровый компрессорный V8 Mercedes CL55 AMG получил тюнинг-кит от Kleemann, что увеличило его мощность до 600 сил. Новые тормоза также изготовлены в Kleemann, а подвеску Бэтмобиля усилили.

Между прочим, в Украине выставили уникальный Mercedes S1000 80-х с позолоченными часами и шахматной доской.

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