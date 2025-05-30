Японский Rolls-Royce: на аукцион выставили самую роскошную Toyota с V12 (фото)

В США на аукционе продается Toyota Century 1999 года. Это самая роскошная модель в истории японской марки.

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Toyota Century — единственная модель марки с V12 Фото: Cars and Bids

Toyota Century — ультрароскошный седан, который выпускают небольшими сериями с 1967 года. Именно эти авто используют император и премьер-министр Японии. Модель называют японским Rolls-Royce. Между прочим, сейчас Century выделили в отдельное семейство, которое включает и внедорожник.

Салон отделан дорогой шерстью и деревом Фото: Cars and Bids

Конкретно этот седан Toyota Century относится ко второму поколению модели (1997-2018 гг.). 5,3-метровое авто отличается сдержанным дизайном.

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Салон Toyota Century отделан дорогой шерстью и деревом. Передние и задние сиденья оснащены электроприводом, также есть раздельный климат-контроль, CD-плеер, сенсорный дисплей, телевизор, доводчики дверей и крышки багажника.

Задние сиденья оснащены электроприводом Фото: Cars and Bids

А еще Toyota Century второй генерации — единственная модель японской марки с V12. Этот 5,0-литровый двигатель развивает 280 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП.

Комплектация включает телевизор Фото: Cars and Bids

Седан Toyota Century 1999 года привезли из Японии и у него руль справа. Автомобиль преодолел 222 900 км, однако довольно неплохо сохранился.

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