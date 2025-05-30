Японский Rolls-Royce: на аукцион выставили самую роскошную Toyota с V12 (фото)
В США на аукционе продается Toyota Century 1999 года. Это самая роскошная модель в истории японской марки.
О редком представительском седане Toyota рассказали на сайте аукциона Cars and Bids.
Toyota Century — ультрароскошный седан, который выпускают небольшими сериями с 1967 года. Именно эти авто используют император и премьер-министр Японии. Модель называют японским Rolls-Royce. Между прочим, сейчас Century выделили в отдельное семейство, которое включает и внедорожник.
Конкретно этот седан Toyota Century относится ко второму поколению модели (1997-2018 гг.). 5,3-метровое авто отличается сдержанным дизайном.Важно
Салон Toyota Century отделан дорогой шерстью и деревом. Передние и задние сиденья оснащены электроприводом, также есть раздельный климат-контроль, CD-плеер, сенсорный дисплей, телевизор, доводчики дверей и крышки багажника.
А еще Toyota Century второй генерации — единственная модель японской марки с V12. Этот 5,0-литровый двигатель развивает 280 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП.
Седан Toyota Century 1999 года привезли из Японии и у него руль справа. Автомобиль преодолел 222 900 км, однако довольно неплохо сохранился.
Между прочим, недавно в Украине выставили на продажу редкий роскошный Mercedes S1000 80-х.
Также Фокус рассказывал о новом кроссовере Toyota RAV4 2026 года.