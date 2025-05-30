Японський Rolls-Royce: на аукціон виставили найрозкішнішу Toyota з V12 (фото)

У США на аукціоні продається Toyota Century 1999 року. Це найрозкішніша модель в історії японської марки.

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Toyota Century — єдина модель марки з V12 Фото: Cars and Bids

Toyota Century – ультрарозкішний седан, який випускають невеликими серіями з 1967 року. Саме ці авто використовують імператор та прем’єр-міністр Японії. Модель називають японським Rolls-Royce. Між іншим, зараз Century виділили в окреме сімейство, яке включає і позашляховик.

Салон оздоблений дорогою вовною і деревом Фото: Cars and Bids

Конкретно цей седан Toyota Century належить до другого покоління моделі (1997-2018 рр.). 5,3-метрове авто вирізняється стриманим дизайном.

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Салон Toyota Century оздоблений дорогою вовною та деревом. Передні та задні сидіння оснащені електроприводом, також є роздільний клімат-контроль, CD-плеєр, сенсорний дисплей, телевізор, доводчики дверей і кришки багажника.

Задні сидіння оснащені електроприводом Фото: Cars and Bids

А ще Toyota Century другої генерації – єдина модель японської марки з V12. Цей 5,0-літровий двигун розвиває 280 к. с. та працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП.

Комплектація включає телевізор Фото: Cars and Bids

Седан Toyota Century 1999 року привезли з Японії і в нього кермо праворуч. Автомобіль подолав 222 900 км, проте досить непогано зберігся.

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