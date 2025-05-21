Виразніший дизайн і більше потужності: дебютувала нова Toyota RAV4 2026 (фото, відео)

В Японії презентували новий кросовер Toyota RAV4. Популярна модель дебютувала в електрифікованих версіях потужністю до 320 сил.

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Подробиці Toyota RAV4 2026 розкрили на офіційному сайті японського автовиробника. Модель шостого покоління надійде в продаж під кінець нинішнього року.

Дизайн Toyota RAV4 2026

Нова Toyota RAV4 зберегла рубаний стиль, проте суттєво змінилася зовні порівняно з моделлю попереднього покоління. Кросовер отримав розширені крила та високо посаджені С-подібні ліхтарі. На даху встановили великий спойлер, а ззаду привертають увагу ліхтарі з оригінальним смугастим візерунком.

Кросовер отримав високо посаджені С-подібні фари Фото: Toyota

Лінійка Toyota RAV4 2026 стала різноманітнішою: модель пропонують у кількох версіях, які відрізняються зовні дизайном радіаторної решітки, бамперів та декору. Зокрема, показали позашляховий варіант Woodland та спортивний GR Sport

Кросовер Toyota RAV4 зберіг платформу TNGA-K, проте дещо підріс у розмірах.

Ліхтарі прикрасили візерунком Фото: Toyota

Габарити Toyota RAV4 2026:

довжина – 4595 мм;

ширина – 1854 мм;

висота – 1702 мм;

колісна база – 2690 мм.

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Салон і комплектація Toyota RAV4 2026

Рубані поверхні переважають і в салоні Toyota RAV4 2026. Разом із тим, кросовер отримав сучасний цифровий щиток приладів та більший тачскрін (з діагоналлю 10,5-12,9 дюйма) нової мультимедійної системи.

У салоні встановили великий центральний тачскрін Фото: Toyota

З'явився і компактний джойстик КПП, а передні крісла розділені високим тунелем. У варіанті GR Sport встановили спортивні крісла, обшиті алькантарою.

Серед доступних опцій – 20-дюймові диски, проєкція на лобове скло та акустика JBL із 9 динаміками. Усі Toyota RAV4 2026 отримали покращений комплекс безпеки Safety Sense 4.0.

Спортивна Toyota RAV4 GR Sport Фото: Toyota Позашляхова Toyota RAV4 Woodland Фото: Toyota

Нова Toyota RAV4, характеристики

Кросовер Toyota RAV4 дебютував у 2,5-літрових гібридних модифікаціях, які стали потужнішими. Стандартний передньопривідний гібрид отримав 229-сильну установку, а повнопривідний – 239-сильну.

Плагін-гібриди Toyota RAV4 PHEV тепер також пропонують у двох варіантах – 268-сильному передньопривідному та 320-сильному повнопривідному. Потужніший кросовер здатен розігнатися до сотні за 5,8 с.

Toyota RAV4 GR Sport отримала спортивні крісла Фото: Toyota

До того ж, кросовер Toyota RAV4 PHEV отримав більшу батарею на 22,7 кВт∙год, тому запас ходу на електротязі зріс до 100 км. Швидка її зарядка на 80% займає 30 хвилин.

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