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Выразительный дизайн и больше мощности: дебютировала новая Toyota RAV4 2026 (фото, видео)

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Фото: Toyota | Линейка Toyota RAV4 2026 стала разнообразнее

В Японии презентовали новый кроссовер Toyota RAV4. Популярная модель дебютировала в электрифицированных версиях мощностью до 320 сил.

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Подробности Toyota RAV4 2026 раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя. Модель шестого поколения поступит в продажу под конец нынешнего года.

Дизайн Toyota RAV4 2026

Новая Toyota RAV4 сохранила рубленый стиль, однако существенно изменилась внешне по сравнению с моделью предыдущего поколения. Кроссовер получил расширенные крылья и высоко посаженные С-образные фонари. На крыше установили большой спойлер, а сзади привлекают внимание фонари с оригинальным полосатым узором.

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Кроссовер получил высоко посаженные С-образные фары
Фото: Toyota

Линейка Toyota RAV4 2026 стала разнообразнее: модель предлагают в нескольких версиях, которые отличаются внешне дизайном радиаторной решетки, бамперов и декора. В частности, показали внедорожный вариант Woodland и спортивный GR Sport

Кроссовер Toyota RAV4 сохранил платформу TNGA-K, однако несколько подрос в размерах.

Toyota RAV4, новая Toyota RAV4, Toyota RAV4 2026, кроссовер Toyota RAV4, гибрид Toyota Fullscreen
Фонари украсили узором
Фото: Toyota

Габариты Toyota RAV4 2026:

  • длина — 4595 мм;
  • ширина — 1854 мм;
  • высота — 1702 мм;
  • колесная база — 2690 мм.
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Салон и комплектация Toyota RAV4 2026

Рубленые поверхности преобладают и в салоне Toyota RAV4 2026. Вместе с тем, кроссовер получил современный цифровой щиток приборов и больший тачскрин (с диагональю 10,5-12,9 дюйма) новой мультимедийной системы.

Салон Toyota RAV4, новая Toyota RAV4, Toyota RAV4 2026, кроссовер Toyota RAV4, гибрид Toyota Fullscreen
В салоне установили большой центральный тачскрин
Фото: Toyota

Появился и компактный джойстик КПП, а передние кресла разделены высоким тоннелем. В варианте GR Sport установили спортивные кресла, обшитые алькантарой.

Среди доступных опций — 20-дюймовые диски, проекция на лобовое стекло и акустика JBL с 9 динамиками. Все Toyota RAV4 2026 получили улучшенный комплекс безопасности Safety Sense 4.0.

Toyota RAV4 GR Sport, Toyota RAV4, новая Toyota RAV4, Toyota RAV4 2026, кроссовер Toyota RAV4, гибрид Toyota Fullscreen
Спортивная Toyota RAV4 GR Sport
Фото: Toyota
Toyota RAV4 Woodland, Toyota RAV4, новая Toyota RAV4, Toyota RAV4 2026, кроссовер Toyota RAV4, гибрид Toyota Fullscreen
Внедорожная Toyota RAV4 Woodland
Фото: Toyota

Новая Toyota RAV4, характеристики

Кроссовер Toyota RAV4 дебютировал в 2,5-литровых гибридных модификациях, которые стали мощнее. Стандартный переднеприводный гибрид получил 229-сильную установку, а полноприводный — 239-сильную.

Плагин-гибриды Toyota RAV4 PHEV теперь также предлагаются в двух вариантах — 268-сильном переднеприводном и 320-сильном полноприводном. Более мощный кроссовер способен разогнаться до сотни за 5,8 с.

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Toyota RAV4 GR Sport получила спортивные кресла
Фото: Toyota

К тому же, кроссовер Toyota RAV4 PHEV получил более крупную батарею на 22,7 кВт∙ч, поэтому запас хода на электротяге вырос до 100 км. Быстрая ее зарядка на 80% занимает 30 минут.

Кстати, недавно презентовали самый большой электрокроссовер Toyota.

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