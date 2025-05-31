Створений українцями Бетмобіль з кулеметами продали в Дубаї за ціною суперкара (фото)

У Дубаї за $270 000 продали єдиний у своєму роді Бетмобіль. До створення унікального авто долучилися українці.

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Двері авто пііднімаються догори

Новий Бетмобіль створили спільно українське ательє Specautotuning та німецька компанія AVG Autos. За основу взяли купе Mercedes CL55 AMG початку 2000-х.

Ззаду встановили два великих антикрила

Для авто створили повністю новий кузов із композитних матеріалів, причому частину деталей надрукували на 3D-принтері. Дизайн вийшов самобутнім і не повторює якийсь конкретний Бетмобіль із кіно.

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Зовнішність авто вийшла доволі брутальною. Спереду встановили муляж турелі з кулеметами, а ззаду – два гігантських антикрила. Також привертають до себе увагу великі 22,5-дюймові шини від трактора та двері, які піднімаються догори.

Спереду розташована турель з кулеметами

Салон Mercedes CL55 AMG оздоблено шкірою та карбоном. Усередині встановили кермо Momo та спортивні крісла Bride. Автомобіль оснащений клімат-контролем, сенсорним дисплеєм та камерами кругового огляду.

У салоні з'явилося кермо Momo Бетмобіль оснастили спортивними кріслами

5,4-літровий компресорний V8 Mercedes CL55 AMG отримав тюнінг-кіт від Kleemann, що збільшило його потужність до 600 сил. Нові гальма також виготовлені в Kleemann, а підвіску Бетмобіля посилили.

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