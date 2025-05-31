Створений українцями Бетмобіль з кулеметами продали в Дубаї за ціною суперкара (фото)
У Дубаї за $270 000 продали єдиний у своєму роді Бетмобіль. До створення унікального авто долучилися українці.
Про незвичний автомобіль розповіли на сайті Carscoops.
Новий Бетмобіль створили спільно українське ательє Specautotuning та німецька компанія AVG Autos. За основу взяли купе Mercedes CL55 AMG початку 2000-х.
Для авто створили повністю новий кузов із композитних матеріалів, причому частину деталей надрукували на 3D-принтері. Дизайн вийшов самобутнім і не повторює якийсь конкретний Бетмобіль із кіно.Важливо
Зовнішність авто вийшла доволі брутальною. Спереду встановили муляж турелі з кулеметами, а ззаду – два гігантських антикрила. Також привертають до себе увагу великі 22,5-дюймові шини від трактора та двері, які піднімаються догори.
Салон Mercedes CL55 AMG оздоблено шкірою та карбоном. Усередині встановили кермо Momo та спортивні крісла Bride. Автомобіль оснащений клімат-контролем, сенсорним дисплеєм та камерами кругового огляду.
5,4-літровий компресорний V8 Mercedes CL55 AMG отримав тюнінг-кіт від Kleemann, що збільшило його потужність до 600 сил. Нові гальма також виготовлені в Kleemann, а підвіску Бетмобіля посилили.
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