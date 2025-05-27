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Авто

В Європі відродили знаменитого виробника розкішних авто, створеного українцем (фото)

Saoutchik Torpedo S, Яків Савчик, Mercedes 300SL, Mercedes-AMG GT
Saoutchik Torpedo S став дебютною моделлю відродженої компанії

Ательє Saoutchik, створене українцем Яковом Савчиком, повертається. Першу модель відродженої компанії презентували на виставці Top Mraques у Монако.

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Подробиці спорткара розкрили на офіційному сайті фірми Saoutchik.

Mercedes Saoutchik Torpedo, Яків Савчик, Mercedes 300SL, Mercedes-AMG GT Fullscreen
Авто є сучасним наступником Mercedes 300 SL Roadster

Відомий бренд з українським корінням повернули до життя в Нідерландах під керівництвом дизайнера Угура Сахіна. Саме він і створив першу модель Saoutchik Torpedo S.

Двомісний спорткар є сучасною варіацією на тему класичного Mercedes 300 SL Roadster 1958 року. Saoutchik Torpedo S дуже схожий на свій прообраз – має довгий капот, великі круглі фари, "жабри" на боковинах та звужену задню частину.

Saoutchik Torpedo, Яків Савчик, Mercedes 300SL, Mercedes-AMG GT Fullscreen
Спорткар оснастили 625-сильним V8 твін-турбо

Утім, кузов виготовили з сучасного карбону. Салон Saoutchik Torpedo S оздоблений дорогою шкірою та полірованим алюмінієм.

В основі авто лежить Mercedes-AMG GT першого покоління, проте потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 625 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 325 км/год.

Mercedes Saoutchik, Яків Савчик, Mercedes 300SL, Mercedes-AMG GT Fullscreen
Ціна Saoutchik Torpedo S становить 1,8 мільйона доларів

Усього випустять лише 15 таких спорткарів. Ціна Mercedes Saoutchik Torpedo S складає 1,8 мільйона доларів.

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Нагадаємо, що ательє Saoutchik працювало в передмісті Парижа з 1905 по 1955 рік та спеціалізувалося на ексклюзивних замовних кузовах для дорогих авто. Його засновником та багаторічним керівником був виходець із України Яків або Жак Савчик (справжнє прізвище – Савчук), який у дитинстві з родиною переїхав до Франції.

Салон Mercedes AMG GT, Saoutchik Torpedo S, Яків Савчик, Mercedes 300SL, Mercedes-AMG GT Fullscreen
Салон оздоблений шкірою та алюмінієм

Яків Савчик розробляв сміливий авангардний дизайн для Rolls-Royce, Mercedes, Cadillac, Hispano-Suiza, Pegaso. Деякі авто його роботи коштують кілька мільйонів доларів. Про стиліста з України можна прочитати в статті Фокусу.

Між іншим, нещодавно відродили найкрасивіше авто у світі.

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